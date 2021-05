Paciente com Covid-19 morre antes de conhecer filha

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (21), um homem, identificado como Leandro Vieira, de 32 anos, morreu em decorrência da Covid-19. Momentos antes de ser entubado, Leandro gravou um vídeo pedindo orações e forças para vencer a doença, e poder conhecer a filha. O homem estava internado em Campo Grande, município do Mato Grosso do Sul.

Leandro havia sido diagnosticado com o coronavírus no dia 22 de março, alguns dias antes de sua filha nascer. Mas, com a gravidade da doença, o rapaz precisou ser entubado no dia 2 de abril. Antes de ser entubado, o homem fez um registro mostrando a situação e pediu orações.

"Eu quero que vocês ajoelhem e rezem por mim, porque a medicina está pedindo. O meu pulmão está em 80% e eu amo todos vocês", disse Leandro.

Entretanto, nesta quarta-feira, o jovem acabou não resistindo à doença. Leandro faleceu sem poder conhecer a filha. A morte do rapaz gerou comoção nas redes sociais.

