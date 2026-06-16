Paciente chega ao hospital com suspeita de pedra nos rins e acaba dando à luz

O que parecia ser um problema renal acabou se transformando em uma surpresa inesperada para uma moradora de Santa Catarina. Ao procurar atendimento médico acreditando estar com pedras nos rins, Silmara Aparecida dos Santos descobriu que estava em trabalho de parto e deixou o hospital com o filho recém-nascido nos braços.

📰LEIA MAIS: Idosos casados há 67 anos, morrem com poucas horas de diferença

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso aconteceu no Hospital Regional Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Segundo a paciente, ela procurou a unidade após sentir fortes dores nas costas e suspeitar de um problema nos rins.

Inicialmente, a mulher foi encaminhada para a realização de exames que ajudariam a identificar a origem das dores. No entanto, durante a avaliação médica, a equipe constatou que a paciente estava em estágio avançado de trabalho de parto.

Diante da descoberta, Silmara foi levada ao Centro Obstétrico, onde deu à luz Gabriel por meio de parto normal. O bebê é o segundo filho da família. O primogênito, Gustavo, de 16 anos, agora assume o posto de irmão mais velho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe contou que a notícia foi recebida com surpresa. Sem saber da gestação, ela não havia realizado enxoval nem acompanhamento pré-natal durante os meses anteriores.

“Foi um choque quando me disseram que eu estava grávida e prestes a ter o bebê. Não tinha preparado nada para a chegada dele. Felizmente, amigos e familiares ajudaram rapidamente com tudo o que era necessário”, relatou.

Apesar do susto, mãe e filho passam bem. De acordo com o hospital, ambos permanecem saudáveis e sem complicações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo especialistas da unidade, situações semelhantes são mais comuns do que muitas pessoas imaginam. O coordenador médico do Centro Obstétrico, Ivanildo Ferreira dos Santos, explicou que algumas gestações podem passar despercebidas quando não apresentam sintomas característicos, como aumento significativo do abdômen ou alterações menstruais facilmente identificáveis.

O caso chamou a atenção pela forma inesperada como a gravidez foi descoberta, mas terminou com um desfecho feliz para a família, que agora celebra a chegada do pequeno Gabriel.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







