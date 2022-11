Ovelhas andam em círculo por 12 dias e vídeo choca a web; assista

Da Redação

Um vídeo para lá de estranho tem chamado a atenção da internet nos últimos dias. Câmeras de segurança registraram um rebanho de ovelhas andando em círculos em uma fazenda, na cidade de Baotou, Norte da China. Assista no final da matéria.

As imagens feitas pelos aparelhos da propriedade mostram um grupo andando em círculos, enquanto outra parte dos animais permanece imóvel no centro. Aos poucos, essas ovelhas também se juntam ao "movimento".

LEIA MAIS: Elefante mata turista pisoteado em Safari na Uganda

A fazenda em questão possui um total de 34 currais, mas esse comportamento inusitado estaria acontecendo apenas nos animais que estão no curral de número 13. Conforme informações, os ovinos estão andando em círculos há 12 dias.

Conforme especialistas, as ovelhas estariam sofrendo com uma doença chamada listeriose, causada por uma infecção bacteriana, que pode causar inflamação de um lado do cérebro e deixar os animais desorientados ao ponto andarem sem rumo.

Apesar das suspeitas, ainda não é possível afirmar que esse seja o diagnóstico das ovelhas da fazenda em Baotou.

Assista:

Enorme rebanho de ovelhas anda em círculo há 12 dias seguidos na China. A proprietária, a Sra. Miao, diz que começou com apenas algumas ovelhas antes de todo o rebanho se reunir e fazer o mesmo.



O que está acontecendo por aqui? Comentem.#misterio #ovelhas #china #china pic.twitter.com/jxebxpK6cV — Histórias do Mundo (@Historiasmund) November 19, 2022





Fonte: Informações GMC Online.

