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Outubro Rosa: Artistas que já falaram abertamente sobre câncer de mama

Escrito por Leonardo Neto (via Agência Estado)
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De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar 78.610 novos casos de câncer de mama entre 2026 e 2028. Para chamar a atenção para a doença, a campanha Outubro Rosa promove anualmente a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de sucesso do tratamento.

O câncer de mama pode provocar alterações como nódulos na mama ou na axila, mudanças na pele, retração do mamilo e saída espontânea de secreção pelo mamilo. Ao perceber qualquer alteração suspeita, é importante procurar avaliação médica.

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Nos últimos anos, diversas atrizes e outras mulheres públicas brasileiras transformaram experiências pessoais ou familiares em depoimentos públicos sobre prevenção, tratamento e acolhimento.

Confira abaixo algumas delas:

Patrícia Pillar

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A atriz recebeu o diagnóstico em 2001, aos 37 anos, depois de perceber uma alteração no autoexame. Desde então, passou a falar abertamente sobre a experiência e sobre a importância de procurar atendimento médico diante de qualquer mudança no corpo.

Arlete Salles

A veterana descobriu a doença em 2014, aos 72 anos. Após passar por cirurgia, quimioterapia e radioterapia, a atriz relatou publicamente sua experiência com o tratamento e a recuperação.

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Silvia Buarque

Filha de Marieta Severo e Chico Buarque, a atriz enfrentou a doença em duas ocasiões. O primeiro diagnóstico ocorreu em 2014; em 2022, ela descobriu uma recidiva. Após seis cirurgias ao longo de três anos e meio, incluindo uma mastectomia dupla, decidiu falar publicamente sobre o tema. Ao compartilhar sua experiência, afirmou que deseja ser um "farol" para outras mulheres.

Luiza Mariani

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No fim do ano passado, a atriz revelou, durante participação no programa Sem Censura, que passou por uma mastectomia dupla após receber o diagnóstico de câncer de mama. Ela explicou que decidiu tornar sua história pública para oferecer apoio e informação a outras pacientes. A experiência virou o espetáculo O que Meu Peito Carrega Sobre Mim, solo autoral dirigido por Bia Lessa que estreia no dia 29 de outubro, no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro.

Ana Furtado

A apresentadora e atriz revelou, em 2018, que descobriu um tumor em estágio inicial após realizar o autoexame e exames de imagem. Ao compartilhar a experiência, falou sobre a cirurgia e o impacto do diagnóstico.

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Mônica Martelli e Ingrid Guimarães

As atrizes foram escolhidas pela Fundação Laço Rosa como madrinhas do Outubro Rosa de 2026 no Brasil. A ligação de Mônica Martelli com a causa é familiar: ela acompanhou a mãe, Marilena Garcia, em dois tratamentos contra o câncer de mama. "O câncer de mama é uma causa que permeia minha vida há mais de 30 anos (...) Eu vi minha mãe lutar pela vida", afirmou a atriz em seu perfil ao ser anunciada como madrinha da campanha.

Ingrid Guimarães também destacou a importância da iniciativa para incentivar o autocuidado e ampliar o acesso à informação. "Muito honrada com o convite. Esse projeto leva informação para prevenção e diagnóstico precoce o ano inteiro. Amigas e mulheres maravilhosas unidas por uma causa tão linda", escreveu.

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SAÚDE/OUTUBRO ROSA/CÂNCER DE MAMA/ARTISTAS
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