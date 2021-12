Da Redação

Ouriço pigmeu é achado dentro de casa em Campo Grande

Nesta quarta (8), um ouriço pigmeu, conhecido também como hedgehog, foi encontrado dentro de uma residência na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista foi acionada para resgatar o animal. De acordo com a Decat do Mato Grosso do Sul, o animal encontrado foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que confirmou a informação. E por se tratar de um animal exótico, ele “não pode ser solto nos biomas do estado”.

fonte: Reprodução

Após avaliação do Cras que reforçou que “a existência desses animais no país é de origem ilegal” o bichinho foi levado para o biotério da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) para “ter a devida destinação”

Informações do g1