Da Redação

Óticas Gassi: O óculos que acompanha o avanço da tecnologia

De acordo com a Fundação Abióptica, cerca de 104 milhões de brasileiros têm problemas na visão, mas apenas 36 milhões usam óculos. Mesmo com todas as facilidades de hoje em dia, muitos deixam de procurar por esse recurso, na antiguidade a situação era ainda pior, pois ele não existia... Até o ano de 1.270!

continua após publicidade .

Na verdade, as primeiras lentes surgiram no século I dC, onde eram fabricadas com pedras preciosas. Já os modelos parecidos com aqueles que utilizamos atualmente, surgiram na Alemanha, feitos com aros de ferro e unidos por rebites, mas sem hastes fixas. As leis de refração de Snellius, formuladas entre 1600 e 1620, foram fundamentais para que as lentes pudessem ser desenvolvidas com eficácia.

Apenas no século XVII os óculos com suportes nas orelhas foram criados, pelas mãos de Robert Grosseteste e Roger Bacon, entretanto, as lentes bifocais (para perto e longe), surgiram em 1785, por Benjamin Franklin. A chegada dos óculos no Brasil aconteceu por meio dos portugueses, no século XVI.

continua após publicidade .

Hoje, as óticas vão muito além do ‘apenas vender óculos’

Se acompanharmos a linha do tempo dos óculos, é possível perceber que a tecnologia contribuiu para as modificações que ainda acontecem, tanto em sua estrutura, como na maneira em que é vendido. Atualmente, as óticas tentam fisgar a atenção dos consumidores de todas as maneiras, mas somente algumas realmente oferecem facilidades e benefícios reais.

As Óticas Gassi, fundada em 2009, não buscam apenas ofertar óculos e lentes, como também, proporcionam aos clientes uma experiência única. Com lojas espalhadas por todo o país, a infraestrutura das Óticas Gassi abraça o público e faz com que ele se sinta em casa, por meio de cadeiras de massagem, sucos, máquinas de café, área kids, e outros elementos que buscam ampliar a visão das pessoas em todos os sentidos.

continua após publicidade .

fonte: Divulgação

De nada adiantaria uma super inovação se o bolso também não fosse beneficiado. É por isso que as armações nas Óticas Gassi saem pelo preço único de R$ 49,99 (na compra de óculos completos), além do pagamento facilitado em até 10x sem juros.

Se está precisando melhorar a saúde dos seus olhos, sem dúvidas as Óticas Gassi têm tudo o que você precisa, e muito mais!

oticasgassi.com.br