Ossada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto, em Brasília

Uma ossada humana foi encontrada na noite desta quinta-feira (09), em uma área de mata próxima ao Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Segundo a Polícia Militar, a ossada é de um adulto e estava em estado avançado de decomposição, com crânio e braços separados do corpo. No local havia também um celular e uma carteira que irão ajudar na identificação da vítima.

O corpo, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), foi encontrado em uma região entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A investigação do caso ficou a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal.

