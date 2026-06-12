Ossada humana é encontrada pela polícia em mala dentro de ônibus na BR-020

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF-DF) encontraram ossadas humanas e cinzas dentro de uma mala velha e lacrada em um ônibus na BR-020, em Planaltina (DF), nesta sexta-feira (12). A mala tinha sido despachada em São Paulo com destino final a Campo Alegre de Lourdes (BA), passando por Guaribas (PI).

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Durante abordagem, os policiais localizaram uma bagagem precária sem documentação no bagageiro do veículo. Ao abrirem a mala, encontraram um saco contendo ferramentas de construção civil e uma caixa plástica.

Foto: PRF Foto: PRF

No interior da caixa estava uma ossada humana sem qualquer identificação. Também foi encontrado um invólucro contendo cinzas humanas acompanhado de etiqueta com o nome de uma mulher.



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O policial responsável pela abordagem, Genaro Mendes, afirmou que a situação foi inusitada. A forma como a mala estava disposta chamou a atenção. "Essa foi uma situação bastante inusitada para a nossa equipe. Quando fiscalizamos ônibus de turismo, normalmente estamos atentos à localização de drogas, armas, medicamentos irregulares e outros ilícitos. Desta vez, porém, encontramos uma ossada humana e cinzas humanas sendo transportadas sem a documentação sanitária exigida e sem as condições adequadas para esse tipo de transporte", afirmou Mendes.

O policial ressaltou que a própria bagagem despertou desconfiança. Era uma mala bastante antiga, mas fechada com um cadeado de boa qualidade. Dentro dela estavam ferramentas de construção civil bastante usadas, como alicate, facão e prumo.

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"Naquele momento, me perguntei por que alguém despacharia ferramentas antigas em uma mala trancada com tanto cuidado. A resposta apareceu logo em seguida. Junto das ferramentas, estavam a ossada e as cinzas humanas. Foi então que entendemos o motivo de toda aquela preocupação em manter a bagagem fechada", detalhou Mendes.

Esse tipo de transporte de ossadas e cinzas precisa de autorização formal para translado, incluindo guias emitidas pela administração do cemitério ou Vigilância Sanitária, e uso de urnas adequadas. O transporte irregular configura os crimes de vilipêndio a cadáver e perigo para a vida ou saúde de outrem.

O material apreendido, o motorista responsável pelo veículo e os demais envolvidos foram apresentados na 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina, para procedimentos cabíveis. O proprietário da carga não foi localizado. A investigação continua para apurar as responsabilidades dos envolvidos.