TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Os quatro eixos do Programa Brasil Contra o Crime Organizado

Escrito por Mateus Maia, Gabriel de Sousa e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 12:30:00 Editado em 12.05.2026, 12:43:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César, apresentou os eixos do novo programa para desarticular o crime organizado. O Programa Brasil Contra o Crime Organizado articula investimentos, inteligência e a ação coordenada entre União, Estados e municípios. A ideia é combinar capacidade coercitiva qualificada e instrumentos de investigação para atingir não apenas a ponta armada, mas também, o andar de cima, o comando e a base econômica das facções criminosas.

- Primeiro eixo: cortar oxigênio financeiro de organizações criminosas;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- Segundo eixo: "fechar torneira" do mercado ilegal de armas;

- Terceiro eixo: aumentar esclarecimento de homicídios;

- Quarto eixo: interromper comunicação entre lideranças em presídios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No eixo de asfixia financeira, haverá a criação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) nacional, para operações interestaduais de alta complexidade e o fortalecimento das atuais FICCOs estaduais.

Além da expansão do Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos (CIFRAs), o uso de novas ferramentas de análise criminal e a ampliação da alienação antecipada de bens do crime organizado, com leilões centralizados no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O cronograma prevê, entre abril e setembro, operações integradas mensais das FICCOs estaduais, operações da FICCO Nacional, instalação de CIFRAs nos estados, soluções tecnológicas para extração de dados de dispositivos móveis, como telefones celulares, e avanço da alienação antecipada de bens confiscados dos criminosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na tentativa de aumentar a taxa de resolução de homicídios, estão previstas as seguintes entregas:

Entrega de 54 kits para IMLs.

- Aquisição de freezers científicos, viaturas refrigeradas, mesas de necropsia e mesas ginecológicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Distribuição de 27 kits de comparação balística integrados ao SINAB.

- Entrega de 45 kits de DNA.

- Equipamentos de identificação genética integrados à Rede de Bancos de Perfis Genéticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Kits de coleta de material biológico e amplificação de DNA.

- Distribuição de 27 kits de cadeia de custódia com armários deslizantes e cromatógrafos para IMLs.

No eixo do sistema prisional, as medidas incluem a implantação do padrão de segurança máxima em 138 unidades estratégicas, nos 26 estados e no Distrito federal, com aquisição de drones, kits de varredura, raios X, veículos, georradares, scanners corporais, detectores de metal, soluções de áudio e vídeo e bloqueadores de celulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa prevê ainda a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal (CNIP) para integração nacional de informações, a realização de operações integradas de inteligência para retirada de celulares e outros objetos ilícitos dos presídios.

O programa prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas, Munições, Acessórios e Explosivos (RENARM) e o fortalecimento do Sistema Nacional de Armas (SINARM). Algumas das entregas:

- Entrega de 27 rastreadores veiculares GSM;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Aquisição de instrumentos de investigação e fiscalização de fronteiras, como câmeras, softwares e conectores;

- Compra de viaturas 4x4 blindadas e semiblindadas;

- Aquisição de equipamentos optrônicos táticos e aerotáticos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Ampliação de embarcações e aeronave.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL CONTRA O CRIME/PROGRAMA/LANÇAMENTO eixos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV