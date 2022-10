“Os portugueses cospem no prato que comem”, afirma irmã de Cristiano

Da Redação

Portugal foi derrotado pela Espanha no fim de setembro passado em um jogo que decidiu qual das duas equipes se classificaria para a fase final da Liga das Nações. A vitória foi da equipe comandada por Luis Enrique, que venceu por 1 a 0 em Braga, graças a um gol do centroavante Álvaro Morata. Você também está ligado nos resultados dos jogos das principais competições de seleções? Então é hora dar os seus palpites nas melhores casas de apostas online.

Depois dessa partida pela Liga das Nações, Cristiano Ronaldo tem recebido muitas críticas por seu jogo contra a seleção espanhola. O atacante teve várias oportunidades de gol, mas parecia mais lento e sem a sua famosa pontaria. Seus críticos se aproveitaram disso para colocá-lo no olho do furacão.

Estes comentários sobre o craque português levaram Katia Aveiro, irmã do atacante do Manchester United, a vir em sua defesa, afirmando que ele continua a ser “o melhor jogador do mundo”.

Katia compartilhou um texto de um autor cuja identidade é desconhecida em que Cristiano Ronaldo é defendido e, quem questiona a sua forma física, é duramente agredido. “É preciso dar a mão a quem sempre deu a sua por Portugal. Mas os portugueses são doentes, mesquinhos, sem coração, estúpidos e ingratos. Há quem dê a mão, caramba. É cruel. E tem sido tanto, tanto que deu e dá. O que está sentado chama-se Cristiano Ronaldo e é simplesmente o melhor jogador do mundo”, lê-se no texto postado pela irmã do craque português.

Além disso, ela escreveu uma mensagem dura para os portugueses que atacam Cristiano Ronaldo, que diz: “Ele tem sua família e aqueles que o amam ao seu lado. Eles sempre estarão ao seu lado, aconteça o que acontecer. Mas esses tempos não surpreendem. Não a mim. Os portugueses cospem no prato que comem, sempre foi assim. É por isso que quando alguém aparece das cinzas e muda a mentalidade, incomoda... Sempre com você, meu rei”. Disse Kátia.

Alguns veículos de imprensa de Portugal questionam o desempenho atual do atleta que foi eleito por cinco temporadas como o melhor jogador do mundo. O jornal ‘A Bola’, um dos maiores do país, estampava na sua terceira capa a frase “Menos Ronaldo, Mais Portugal”.

Na sequência, o jornal português destacou a perda de influência do camisa 7 no atual elenco da Seleção. As críticas vão de encontro com a possibilidade que pode ser oferecida para outro atacante que, atualmente, está no banco de reservas – Diogo Jota, que atualmente joga no Liverpool, é o substituto direto de Cristiano Ronaldo.

