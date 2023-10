Os jogos online mais incríveis que você precisa experimentar

De acordo com levantamento publicado pela Kantar IBOPE Media, os brasileiros são o sexto povo que passa mais tempo jogando videogames. O total médio semanal do Brasil é de 3 horas e 53 minutos, o que de cara pode parecer um tempo baixo para os gamers mais “hardcore”.

Se você é um desses, isso provavelmente significa que está compensando o tempo daqueles que não jogam nada. De qualquer forma, com tantas possibilidades de games sendo lançadas todos os dias, pode ser difícil encontrar aquele que valha o tempo investido em campanhas longas pela internet.

A fim de ajudarmos gamers novatos e experientes, nós separamos uma lista com 5 opções dos mais variados gêneros, com a única característica em comum entre eles sendo o elemento online. Independentemente de qual seja o seu estilo de jogo favorito, uma dessas opções irá agradá-lo!

1 – Bombinha

Você com certeza já ouviu falar sobre o jogo campo minado, então não é surpresa dizer que o jogo da bombinha aposta aparece entre os jogos online mais populares do momento. As regras são similares àquelas do jogo clássico, só que através de apostas.

O jogo Bombinha faz parte do que é chamado de “jogos crash”, títulos em que se aumenta um multiplicador conforme acertos (nesse caso, quando você não acerta uma bomba). Caso você vença, recebe o valor que conquistou, mas pode perder tudo caso clique em uma bomba acidentalmente.

A plataforma Apostando24 fornece dados de que o jogo Bombinha tem um RTP (return to player, a taxa de retorno aos jogadores) de 94% e pode ser jogado em sites como Campobet, 22Bet e outros. É possível conferir informações de todos esses cassinos online que disponibilizam o jogo Bombinha.

2 – Apostas esportivas

As apostas esportivas têm uma ligação direta com o jogo da bombinha, aparecendo em sites que oferecem o título. Assim como o outro, novos jogadores podem usar a Apostando24 para checar os principais dados dos sites de apostas e garantir que eles sejam seguros e ofereçam variados bônus.

Da mesma forma que o jogo da Bombinha, as apostas esportivas envolvem aspectos como adrenalina, raciocínio lógico, controle de emoções e até mesmo a chance de ganhar dinheiro enquanto se diverte. Desde que você esteja bem informado, as apostas esportivas são jogos altamente recomendados.

3 – Overwatch 2

O primeiro jogo da franquia “Overwatch”, lançado em 2016, revolucionou o gênero FPS (“FPS”, game de tiro em 1ª pessoa). O videogame trouxe um gameplay reconhecível, mas com uma roupagem nova. A sequência se tornou tão popular quanto, com uma base de usuários na casa dos milhões.

4 – Yu-Gi-Oh! Master Duel

A franquia “Yu-Gi-Oh!” é provavelmente a mais famosa do mundo dos jogos de cartas. Lançada inicialmente como um mangá, aos poucos se expandiu em adaptações animadas, cartas físicas e, é claro, jogos eletrônicos. Um dos destaques é “Yu-Gi-Oh! Master Duel”, game online de 2022.

“Master Duel” não é o único título online, com “Duel Links” também sendo popular entre os gamers. Os dois jogos podem ser experienciados em computadores (através da plataforma Steam) e nos smartphones com o Android e o iOS, o que os torna mais acessíveis do que outros videogames.

5 – League of Legends

Para os gamers brasileiros, a sigla “LoL” não requer qualquer explicação. O MMORPG (“Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, um jogo do gênero RPG jogado exclusivamente pela internet) foi lançado em 2009 e, só no Brasil, a base de jogadores passa das dezenas de milhões.

Se você não conhecia algum desses títulos, que tal dar uma chance? A partir das características e do gameplay individual de cada título, é possível encontrar o “match” perfeito. Seja você um fã ávido de RPG ou um entusiasta de apostas esportivas, o que não faltam são alternativas para se divertir online.