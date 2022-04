Da Redação

Os 5 melhores sites para comprar seguidores Instagram Brasil

Antigamente crescer no Instagram era algo muito difícil, diversas pessoas desistiram por achar o processo impossível, atualmente crescer na plataforma se tornou fácil após a estratégia de comprar seguidores Instagram brasileiros.

Quando queremos crescer no Instagram, algumas pessoas nos motivam e outras cruzam no nosso caminho para nos desmotivar por isso conhecer novas estratégias pode ser o que nos ajude a continuar na busca do crescimento

A estratégia de comprar seguidores reais Instagram tem ganhado força cada dia mais, e tem proporcionado o crescimento e visibilidade de vários perfis no Instagram

Cuidado, pois nem todo site que oferece esse serviço é realmente seguro.

Para te ajudar a conhecer essa estratégia de forma segura, separamos os 5 melhores sites confiáveis para comprar seguidores Instagram brasileiros.

Conheça os 5 melhores sites para comprar seguidores Instagram brasileiros

1: Viraliza.net

2: seguidores.store

3: agenciazuric.com

4: siga.digital

5: gramsure.social

Antes de classificarmos esses sites como os melhores, elaboramos um teste avaliativo com etapas classificatórias e eliminatórias com mais 23 sites além desses listados acima

Somente os 5 melhores sites para comprar seguidores Instagram brasileiros foram selecionados, pois foram os que atenderam a todos os requisitos.

Viraliza.net

Comprar seguidores no Instagram nunca se tornou tão fácil após o Viraliza.net entrar no mercado.

Diversas pessoas têm o escolhido para poder garantir o seu crescimento de forma rápida e acima de tudo seguro.

Você consegue comprar seguidores de diversos pacotes com as mais diferenciadas quantidades, há pacotes de até 50.000 seguidores brasileiros.

seguidores.store

Inovando no mercado de compra e venda de perfis reais, o seguidores.store vem crescendo cada vez mais no volume de buscas por clientes.

Aderir a estratégia de comprar seguidores insta com esse site é a principal escolha da maioria das pessoas que querem conquistar visibilidade.

O site se mantém cada vez mais acessível ao público, lançando diversas novidades como por exemplo: a opção de comprar seguidores promoção.

agenciazuric.com





Quando falamos em segurança e crescimento, não podemos deixar de lado a agenciazuric.com que faz jus a esses dois pilares.

Atua há mais de 10 anos no mercado de compra seguidores Insta, buscando sempre trazer o melhor serviço e a melhor qualidade para os seus clientes.

A compra seguidores no Insta é só mais um dos seus principais serviços, pois a empresa tem buscado agregar aos seus serviços estratégias voltadas para o crescimento no mercado digital

Seja empresa, ou perfil pessoal a agenciazuric.com tem serviços que podem te ajudar a crescer dentro do Instagram, basta acessar o site.

siga.digital

Como o próprio nome já diz, esse site é totalmente digital apresentando a melhor performance e design tecnológico para que você descubra como compra seguidores para o Instagram de forma prática.

Ao acessar o site, você encontra diversos mini-tutoriais que irão te orientar desde a escolha do pacote até a finalização do serviço prestado, contando com a melhor acessibilidade.

Caso você tenha alguma dúvida de como comprar seguidores no Instagram com o site, basta entrar em contato com o site e pedir orientação particular.

gramsure.social

Com apenas alguns cliques você consegue comprar seguidores reais no Instagram com o gramsure.social, que também é mais um dos melhores sites para aderir a essa estratégia.

Os serviços do site, são totalmente voltados para o crescimento no Instagram, expandindo cada vez mais o seu portfólio de opções para poder garantir a autoridade desejada pelos seus clientes.

No site você encontra serviços como: comprar seguidores Instagram, comprar curtidas, comprar visualizações, comprar comentários, dentre outros serviços.

Qual o melhor site para comprar seguidores no Instagram?

O melhor site para comprar seguidores no Instagram é o Viraliza.net, pois além de garantir a segurança da compra, oferece o melhor preço com os melhores feedbacks.

Embora todos os sites sejam excelentes sites para comprar seguidores brasileiros, o Viraliza.net foi o que melhor se destacou nos nossos testes no momento.

Ao acompanharmos os feedbacks deste site, nos surpreendemos com a opinião do público a respeito dessa empresa, todos comprovaram que de fato o serviço funciona e com a mais alta qualidade.

Vale destacar que a eleição do Viraliza.net como melhor site para comprar seguidores, não invalida a segurança e qualidade dos outros 4 sites mencionados neste artigo, apenas o diferencia devido ao desempenho no nosso teste.

Os seguidores são reais?

Sim, comprando seguidores em qualquer um dos sites mencionados acima, os seguidores entregues são totalmente reais e brasileiros.

Todos os 5 melhores sites, só trabalham com a opção de comprar seguidores reais Instagram, para que a sua conta não seja prejudicada e você perca a sua visibilidade ou autoridade na rede.

Atenção, tome muito cuidado ao comprar seguidores em qualquer site, pois muitos trabalham com a venda de seguidores fakes ou fantasmas, que podem ser extremamente prejudiciais à sua conta.

O que são seguidores fakes ou fantasmas?

Antes de mais nada, gostaríamos de alertá-lo referente a compra desses dois tipos de seguidores, se você tiver-los em sua conta, retire-os o mais rápido possível para não perder a sua conta.

Seguidores fakes

Seguidores Fakes são perfis falsos que ficam contabilizando na sua conta mas não são pessoas reais, geralmente são perfis que roubam a imagem de alguma pessoa real, e utiliza o perfil como se fosse verdadeiro

Mas não são só perfis clonados, são perfis que foram feitos com a intenção de roubar a identidade de alguém ou forjar perfis internacionais para contabilizar o número de seguidores.

Seguidores fantasmas

Não é muito diferente dos seguidores fakes, pois podem gerar o mesmo dano a sua conta quando o instagram estende as punições.

Seguidores fantasmas são perfis que deixam a sua conta após um certo período, às vezes podem ser até perfis reais, mas que acabam com o seu engajamento.

Os seguidores fantasmas podem ser aqueles perfis que quando procuramos o nome de usuário, ou aparece “não encontrado” ou aparece um perfil vazio.

Quais os perigos de ter seguidores fakes ou fantasmas em minha conta?

São vários os riscos, vai depender muito do modelo de punição que o Instagram irá aplicar para sua conta, e como ele tem melhorado cada vez mais o seu algoritmo para identificar esses perfis, a punição pode ser definitiva.

Ao comprar seguidores fakes ou fantasmas, você está compactuando com o ato de infringir as normas e diretrizes do Instagram, e isso pode te causar sérios problemas.

Já acompanhamos diversos problemas, como por exemplo: bloqueio temporário e permanente de conta, queda do engajamento, perda de visibilidade, perda de seguidores reais, denúncias no Instagram, dentre outros.

Exatamente por isso, recomenda-se que você opte por comprar seguidores reais, que ao contrário dos fakes e fantasmas, proporcionam crescimento e visibilidade a sua conta, com segurança e qualidade.

Como comprar seguidores no Instagram - Passo a Passo

Comprar seguidores reais nos sites mencionados acima é mais fácil do que você imagina, basta seguir o passo a passo à risca e conquistar seguidores.

acessar site

escolher pacote

clicar em “comprar”

Preencher os campos

Efetuar o pagamento

Aguardar entrega

Seguindo todo o passo a passo você conseguirá comprar seguidores reais Instagram com facilidade e segurança.

Acessar um dos sites listados

Listamos os 5 melhores sites para comprar seguidores no Instagram com segurança e confiabilidade após testarmos e aprová-los para que você economize tempo e dinheiro.

Escolher um pacote

Existem diversos pacotes ao acessar os sites, escolha o que melhor atenda às suas necessidades e desejos atuais.

Clicar na opção “comprar”

Essa palavra-chave “comprar” pode vir com algum complemento a depender do site que você escolher, como por exemplo: “comprar seguidores”,”compre agora”, dentre outras possíveis frases que tenham este mesmo sentido.

Preencha os campos necessários

Ao clicar em “comprar” você será redirecionado para um formulário dentro da própria guia, neste formulário serão solicitadas algumas informações são elas: nome de usuário e email para contato.

Finalize a compra efetuando o pagamento

Finalize a sua compra escolhendo uma das formas de pagamento que você mais se identifica financeiramente.

Aguarde até o serviço ser entregue

Após finalizar o pagamento, basta aguardar que a empresa tenha o pagamento aprovado e libere os seguidores no perfil de usuário que você escolheu.

Em quanto tempo recebo os seguidores no meu perfil?

Geralmente em 5 minutos após aprovação do pagamento você já consegue ver os seguidores reais e brasileiros disponibilizados no seu perfil do Instagram.

Porém, esse tempo pode variar, mas geralmente seguem esse padrão de 5 minutos após aprovação do método de pagamento escolhido.

Quando compramos seguidores com o viraliza.net em instantes após aprovação do pagamento já podíamos perceber os novos seguidores reais na nossa conta.

Com os outros sites também foi rápido o processo, por isso elegemos um tempo máximo de 5 minutos.

Mas, os sites por vias formais, oferecem um tempo máximo de 24 horas após comprovação do pagamento do serviço, porém na prática o tempo é bem menor que o prazo máximo estipulado pelos sites.

É seguro comprar seguidores?

Sim, se a compra de seguidores for realizada em um dos sites que testamos e selecionamos no início deste artigo como os 5 melhores sites para comprar seguidores no Instagram.

Em outros sites não podemos garantir a segurança porque existem muitos sites golpistas, que aproveitaram o crescimento da estratégia para aplicar golpes e lucrar com esses golpes.

Esses sites golpistas oferecem seguidores fakes e fantasmas como reais, e muitas pessoas acabam caindo nesse golpe por não conhecerem muito bem essa estratégia.

Por isso, separamos essa lista para você, pois você irá fugir dos golpistas garantindo a sua segurança em sites que oferecem bons preços e alta qualidade do serviço oferecido.

Comprar seguidores prejudica meu engajamento?

Depende muito da quantidade de seguidores que você compra, pois os seguidores são 100% reais e brasileiros, contudo precisam gostar do seu conteúdo para poder se engajar com você.

Comprar seguidores pode até te proporcionar a visibilidade e autoridade na página, porém não consegue fazer tudo sozinho, você precisa fazer a sua parte colaborando com o algoritmo.

03 dicas de como conseguir manter ou melhorar o engajamento.

Publique com frequência

Utilize estratégias

Interaja com o seu público

Essas são algumas dicas básicas que podem fazer toda a diferença no seu engajamento, por isso recomendamos que você aposte bastante nessas dicas e melhore o seu engajamento.

Publicar com frequência

Muita gente não sabe ou não dá muita importância, mas publicar com frequência é uma dica de ouro para você conseguir manter o seu engajamento e crescer ainda mais no Instagram

Mas não é qualquer conteúdo que deve ser publicado, as pessoas notam muito a qualidade e a dedicação de um post, por isso boa parte dos influenciadores demoram horas para selecionar uma única foto.

Utilizar as hashtags nessas publicações pode ser mais um aliado infalível, pois funciona como um imã para atrair mais seguidores para sua conta.

Utilize estratégias

Quando você compra seguidores Insta, seu engajamento pode diminuir por você ter muito público que não interage com o seu conteúdo por algum motivo desconhecido.

Para poder equilibrar isso, você pode comprar curtidas, comprar comentários e comprar visualizações, assim você mostrará ao algoritmo que o seu perfil agrega valor aos usuários, e assim conquistar visibilidade.

Utilizando essas novas estratégias você consegue mostrar para o Instagram que sua conta interage com o público, e até mesmo outros seguidores poderão vir a seguir você.

Interaja com o público

O seu público é 100% real, por isso eles esperam interação da sua parte para com eles, para poder interagir com você também e assim impulsionar o seu perfil.

Ninguém gosta de seguir perfis falsos, por isso as pessoas esperam conhecer um pouco mais de quem elas estão seguindo, para que não fique mecânico.

Para interagir melhor com seu público, você pode lançar enquetes, fazer sorteios, criar caixa de perguntas, frequentemente aparecer no stories falando um pouco da sua rotina, dentre outros recursos de interação do Instagram

Qual melhor site para comprar seguidores no Instagram teste grátis?

O melhor site para comprar seguidores no Instagram teste grátis é o seguidores.store pois frequentemente há disponibilidade desse serviço.

Uma nova tendência no mercado é a opção de comprar seguidores no Instagram teste grátis, diversas pessoas têm aderido a essa estratégia.

Essa grande procura ocorre porque muitas pessoas ainda têm o receio de cair em golpe, e por isso buscam testar antes mesmo de comprar, e é pra isso que existe a opção de comprar seguidores teste.

Ao comprar seguidores teste grátis você poderá avaliá-los e conferir se de fato são reais e brasileiros e ver quais benefícios eles oferecem.

Como comprar seguidores teste grátis?

Antes de querer comprar seguidores teste, você precisa verificar se o site escolhido possui a disponibilidade da entrega deste serviço, pois este não é um pacote de compra, e sim uma novidade.

Outro ponto importante que deve ser destacado é que a palavra “comprar” quando o assunto é teste grátis, não tem efeito ao pé da letra, pois não há nenhum custo, é um serviço 100% gratuito.

Após verificar a disponibilidade do site, basta solicitar a opção de comprar seguidores teste grátis e avaliá-los.

Comprar seguidores teste grátis 25 seguidores

Verificando a disponibilidade e solicitando os seguidores reais e brasileiros de teste grátis, você possivelmente receberá 25 seguidores para testar e avaliar em seu perfil

Esses 25 seguidores que serão disponibilizados em sua conta ficarão permanentemente, ou seja, serão seus seguidores para sempre.

Ao receber os 25 seguidores e acompanhá-los em seu perfil, você possivelmente conseguirá tomar a sua decisão e decidir se comprar seguidores Instagram é vantajoso para sua conta.

Onde comprar seguidores teste grátis 1000 seguidores?

Não encontramos nenhum site que disponibilize a opção de comprar seguidores teste grátis 1000 seguidores, porque esse é um número de seguidores muito elevado para um teste.

Porém, você pode acessar o site do viraliza.net e conseguir comprar seguidores instagram barato, com o melhor preço de mercado, que além de caber no seu bolso vem acompanhado da melhor qualidade.

Assinado por Agência Zuric