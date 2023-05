Os 5 melhores jogos móveis online da PGSoft; descubra e divirta-se!

Da Redação

5 Melhores Jogos Móveis Online da PGSoft

Todos nós procuramos por momentos de diversão e entretenimento, principalmente no mundo dos jogos online. Se você é um entusiasta de jogos móveis e deseja conhecer os melhores títulos da internet, fique atento a esta lista com os 5 melhores jogos da desenvolvedora PGSoft. Neste artigo, abordaremos as características e detalhes de cada jogo, permitindo que você escolha o que melhor se adapta ao seu gosto.

Fortune Tiger — PG Soft

O Fortune Tiger é um jogo de slot com tema oriental que consegue unir a tradição asiática com uma abordagem moderna. O protagonista do jogo, o tigre da fortuna, veste uma camisa de seda vermelha e usa óculos escuros estilosos. A jogabilidade é marcada por um multiplicador x10, que aumenta as chances de ganhar grandes prêmios. Além disso, o jogo possui um recurso de respins que pode levar a uma vitória de até 2.500x sua aposta.

O Fortune Tiger é um título emocionante e envolvente, graças à sua combinação de gráficos de alta qualidade e recursos bônus inovadores. O jogo oferece uma experiência única e empolgante para os jogadores que buscam entretenimento e grandes vitórias.





Fortune Mouse — PG Soft

Fortune Mouse é um jogo de slot inspirado na lenda chinesa do zodíaco, onde o rato é o primeiro dos 12 signos. Neste jogo, os ratos são símbolos de riqueza e prosperidade, trazendo sorte e fortuna aos jogadores. Com 3 bobinas e 3 linhas, o Fortune Mouse oferece respins até obter uma vitória, com a possibilidade de adicionar até 3 símbolos wild ao rolo central durante o recurso Fortune Mouse.

Este jogo possui gráficos encantadores e uma jogabilidade envolvente, proporcionando uma experiência de jogo emocionante e gratificante. O Fortune Mouse é uma ótima opção para aqueles que buscam um jogo com tema oriental e chances de ganhar prêmios generosos.





Ganesha Gold — PG Soft

Ganesha Gold é um jogo de slot com temática hindu que apresenta um dos deuses mais importantes da mitologia, Ganesha. O jogo tem gráficos incríveis, animações e ícones em alta definição, proporcionando uma experiência visualmente rica e envolvente. O jogo possui 5 bobinas e 243 linhas de pagamento, oferecendo muitas oportunidades de vitória.

Os símbolos do jogo incluem cartas, flores, velas e uma bela mulher hindu. Ganesha é o símbolo Scatter e, ao acertar pelo menos três desses símbolos nas bobinas, os jogadores podem desencadear até 20 giros grátis. Todas as vitórias neste modo são multiplicadas por dois, mas o multiplicador pode aumentar. Ganesha Gold é uma ótima opção para os jogadores que buscam aventuras emocionantes em jogos para celular.





Dragon Hatch — PG Soft

Dragon Hatch é um jogo de caça-níqueis emocionante que se passa no covil de um dragão. O jogador deve entrar no covil e interagir com três pequenas criaturas que ganham vida enquanto as bobinas giram. O objetivo é coletar símbolos e desencadear modificadores, que podem levar a vitórias de até 15.000 vezes sua aposta.

O jogo possui uma grade 5x5 com símbolos em cascata e pagamentos por cluster. Os símbolos incluem dragões bebês representando Terra, Água e Fogo, além do olho da mãe dragão. O jogo tem várias funcionalidades interessantes, como os modificadores, que são ativados pelos símbolos de dragões bebês e o olho da mãe dragão. Esses modificadores incluem:

Terra: Transforma símbolos de baixo valor em símbolos de alto valor.

Água: Remove símbolos de baixo valor, permitindo que símbolos de alto valor preencham os espaços vazios.

Fogo: Adiciona símbolos Wild à grade.

Olho da Mãe Dragão: Aumenta o multiplicador de vitórias.

Além disso, o jogo oferece um recurso de giros grátis que é ativado quando o jogador preenche o medidor de energia. Durante os giros grátis, os modificadores são ativados com mais frequência, aumentando as chances de vitórias significativas.

Leprechaun Riches — PG Soft

O jogo Leprechaun Riches apresenta uma abordagem única e inovadora no mundo dos slots, proporcionando aos jogadores uma experiência visual e funcionalmente rica. Desenvolvido pela PG Soft, este jogo destaca-se pelo seu enorme potencial de vitória, chegando a 100.000 vezes a aposta, e pela interessante funcionalidade "Wilds on the Way".

Leprechaun Riches é composto por 6 bobinas, 6 linhas e entre 576 e 46.656 maneiras de ganhar. Os símbolos presentes no jogo são:

Chapéu de Leprechaun: paga 80 moedas com 6 em uma linha de pagamento

Trevo de quatro folhas: paga 50 moedas com 6 em uma linha de pagamento

Cachimbo: paga 40 moedas com 6 em uma linha de pagamento

Ferradura: paga 30 moedas com 6 em uma linha de pagamento

Cerveja: paga 15 moedas com 6 em uma linha de pagamento

Pão: paga 15 moedas com 6 em uma linha de pagamento

Símbolos reais: pagam entre 10 e 4 moedas com 6 em uma linha de pagamento

Quanto às funcionalidades bônus, o jogo apresenta uma característica de vitórias em cascata, na qual os símbolos vencedores explodem e dão lugar a novos símbolos que caem de cima. Isso acontece a cada vitória e pode levar a várias vitórias extras por rodada, já que o processo não para enquanto você continuar ganhando.

Muitas vezes, você verá uma moldura prateada envolvendo os símbolos regulares nas colunas 2 a 5, ocupando de 2 a 4 posições nas colunas. A cada cascata, qualquer símbolo com moldura prateada que fez parte de uma combinação vencedora se transformará em um símbolo aleatório com uma moldura dourada.

Se ocorrer outra cascata, os símbolos com moldura dourada se transformarão em símbolos wild, desde que tenham participado de uma vitória na cascata anterior. Essa funcionalidade é conhecida como "Wilds on the Way", e o próprio Leprechaun atua como símbolo wild, substituindo todos os outros símbolos regulares para maximizar seus ganhos.





Conclusão: os melhores jogos móveis online da PGSoft

Em resumo, a PGSoft tem uma variedade de jogos móveis online de alta qualidade com temas interessantes e mecânicas inovadoras. Todos os jogos mencionados acima possuem gráficos e animações impressionantes que contribuem para a experiência geral do jogador.

Com recursos bônus arrasadores, como rodadas grátis, multiplicadores e respins, estes jogos oferecem muitas oportunidades de diversão e entretenimento para os amantes dos jogos online.