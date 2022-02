Da Redação

Operário de 33 anos morre ao cair em tanque com minério

Um acidente de trabalho, que aconteceu na noite desta segunda-feira (7), resultou na morte de um funcionário da mineradora Vale, em Itabira, Minas Gerais. O operário Douglas Maycon Nonato da Cruz, de 33 anos, morreu após cair dentro de um tanque com rejeitos de minério. A Polícia Militar (PM) registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com a corporação, a queda ocorreu após a grade de circulação se romper. O trabalhador morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate da vítima, porém, Douglas já havia entrado em óbito. Ele caiu em um tanque de 7,5 metros de profundidade.

Os militares informaram que o homem trabalhava na inspeção da lavagem do minério. A Polícia Civil esteve no local e os trabalhos de perícia foram realizados.

A empresa publicou uma nota de pesar sobre a morte do funcionário:

"A Vale lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta segunda-feira (7/2), na mina Conceição, no Complexo Itabira, que resultou em óbito de um dos nossos empregados. A Vale se solidariza com os familiares da vítima e dará todo o apoio necessário. As causas do acidente estão sendo apuradas".