Operação resgata 655 animais e multa zoológico ilegal em R$ 1,2 milhão em SC

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fechou um zoológico clandestino em São Carlos, no Oeste de Santa Catarina, e iniciou o resgate de 655 animais que viviam em situação precária e de maus-tratos. O estabelecimento funcionava de forma ilegal, cobrando pela entrada de visitantes sem possuir a autorização necessária para a atividade de exibição pública. Diante das irregularidades constatadas, os responsáveis pelo local foram multados em mais de R$ 1,2 milhão em uma ação que contou com o apoio do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e da Polícia Militar Ambiental.

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A fiscalização detalhou que o espaço possuía registro apenas para a criação amadora de pássaros, mas descumpria as regras ao manter e expor espécies domésticas, silvestres nativas da fauna brasileira e exóticas. Para tentar regularizar a posse dos bichos perante a fiscalização, o proprietário utilizava notas fiscais e documentos fraudulentos. Imagens registradas durante a operação revelaram que o ambiente estava bastante nagunçado e com aparente falta de higiene, embora os órgãos ambientais não tenham divulgado um relatório detalhado sobre o estado de saúde de cada um dos animais.

Até a última atualização, cerca de 294 animais já haviam sido retirados da propriedade e encaminhados para tratamento adequado. O Ibama explicou que o restante do grupo continua em processo de resgate devido à complexidade da operação de translocação, que exige cuidados específicos e equipes especializadas para o transporte de aves de grande porte e espécies aquáticas. Os animais domésticos apreendidos foram doados para propriedades rurais da região, enquanto os silvestres foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IMA, onde recebem atendimento veterinário. A visitação ao local está totalmente suspensa.