Operação no Complexo da Maré tem sete presos, 12 feridos e um policial baleado

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Sete suspeitos foram presos, 12 pessoas ficaram feridas e um policial militar foi baleado durante uma operação no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 28.

De acordo com a Polícia Militar, a ação mobiliza cerca de 200 PMs e tem como objetivo combater a atuação de criminosos e reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à circulação de armas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As vítimas foram levadas para o Hospital Federal de Bonsucesso e para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Os agentes apreenderam 12 fuzis, 5 pistolas, granadas e drogas.