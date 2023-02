Operação Lesa Pátria: PF prende dois envolvidos em atos golpistas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (03), a quarta fase da Operação Lesa Pátria, dando sequência aos trabalhos de identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram atos golpistas que resultaram na invasão e no vandalismo das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano.

continua após publicidade .

Três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal.

LEIA MAIS: Polícia Federal deflagra quarta fase da Operação Lesa Pátria

continua após publicidade .

Em Brasília, os mandados de busca e apreensão se referem a um policial legislativo do Senado, suspeito de facilitar, no local, a ação dos golpistas; e a uma advogada que teria recolhido celulares dos terroristas detidos em Brasília.

Em Goiás, a Polícia Federal prendeu Lucimário Benedito Camargo, conhecido como "Mário Furacão". Informações apuradas pela reportagem da TV Globo afirmam que o suspeito foi preso no município de Rio Verde, cerca de 230 quilômetros de Goiânia.

"Brasileiro só subindo a rampa, entrando cada vez mais e os soldados tacando bomba no povo, covardes. O poder emana do povo, o povo não vai sair, o povo não vai deixar ladrão governar o país, narcotraficante e muito menos comunista", declarou Lucimário em um vídeo gravado durante os atos golpistas.

continua após publicidade .

No estado de Rondônia, os policiais federais prenderam o ex-candidato a deputado estadual William Ferreira da Silva, conhecido como "Homem do Tempo". Nas redes sociais, William postou vídeos e fotos dos atos antidemocráticos no gramado da Praça dos Três Poderes e, em seguida, filmou a si mesmo e a outros bolsonaristas dentro do STF.

Até as 10h30 desta sexta-feira (03), a PF tinha sido cumprido também um mandado de busca e apreensão no Espírito Santo. Em São Paulo, há alvos em Hortolândia e em Bebedouro. A operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente. Na última sexta, mandados foram cumpridos em cinco estados e no DF.





Fonte: Informações g1.

Siga o TNOnline no Google News