Escrito por Mateus Maia e Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)

A Operação Fronteira apreendeu um montante de cerca de R$ 581,08 milhões em mercadorias e entorpecentes em 2026, segundo dados divulgados pela Receita Federal nesta segunda-feira, 16. Ao todo, foram deflagradas 453 operações, que culminaram em 82 prisões em flagrante e mobilizaram 2.007 agentes no território nacional.

Essa foi a sexta edição da Operação Fronteira, com resultados crescentes ano após ano.

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O valor apreendido em 2026 representou um crescimento de 137% em comparação com 2025.

A apreensão de entorpecentes apresentou uma expansão de 360% comparado com o ano anterior. O número de operações saltou de 144 para 453, enquanto as prisões em flagrante dobraram de 41 para 82.

A Operação Fronteira atuou em uma janela operacional de 10 dias de execução intensiva entre 3 e 13 de novembro de 2026. O valor total de mercadorias apreendidas chega à cifra de R$ 323,95 milhões, dos quais R$ 83,25 milhões foram de produtos catalogados como "eletrônicos".

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Outros R$ 49,63 milhões correspondem a perfumes e cosméticos, enquanto R$ 42,19 milhões correspondem a cigarros eletrônicos.

O valor total de entorpecentes apreendidos, por sua vez, foi de R$ 257,12 milhões, dos quais R$ 188,45 milhões foram relacionados à cannabis, equivalente a 70,8 toneladas. De cocaína e produtos derivados, foram apreendidos R$ 66,62 milhões (240 Kg).

Segundo a receita, o retorno financeiro ao Centro-Oeste com a deflagração da operação alcançou a cifra de R$ 236,03 milhões. Em São Paulo, o retorno foi de R$ 112,78 milhões, e no Espírito Santo e Rio de Janeiro, o retorno foi de R$ 93,60 milhões.

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As operações foram deflagradas em 25 Unidades da Federação, com 140 cidades impactadas. As rodovias foram o ambiente em que mais se desdobraram operações, com 168, enquanto 101 foram realizadas em portos e 85 em aeroportos.