Operação desarticula tráfico sexual de mulheres em boates de três estados

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), desarticulou uma rede interestadual de tráfico sexual de mulheres nesta quarta-feira (10). A Operação Donos da Noite cumpriu nove mandados de busca e apreensão em três estados da Federação.

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A investigação teve início a partir de representação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Guarabira (PB), declinada para a Justiça Federal e aprofundada pela Polícia Federal. Os investigados mantinham estabelecimentos utilizados para exploração sexual, com possível imposição de dívidas, metas de consumo, multas e outras formas de controle sobre as vítimas. Havia rotatividade de mulheres entre unidades localizadas nos estados da Paraíba (PB), Pernambuco (PE) e Rio Grande do Norte (RN).



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Paralelamente ao cumprimento das ordens judiciais, foram realizadas ações de fiscalização nos estabelecimentos investigados para apurar possíveis delitos de trabalho escravo e tráfico de pessoas para exploração sexual, além de identificar e resgatar vítimas.

A ação buscou arrecadar documentos, aparelhos celulares, computadores, registros contábeis, comprovantes de transações financeiras, valores em espécie e outros elementos que comprovem os crimes. Os investigados poderão responder pelos crimes de redução à condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, casa de prostituição e rufianismo, sem prejuízo de outros delitos identificados no curso da investigação.

A operação contou com participação integrada de policiais federais, procuradores da República, procuradores do trabalho e auditores fiscais do trabalho voltada à repressão de crimes contra a dignidade humana e a liberdade individual.