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Operação da Polícia Civil mira quadrilha de roubos e sequestros no Rio de Janeiro

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 11:11:00 Editado em 23.07.2026, 11:18:05
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quinta-feira, 23, a Operação Rota Segura Madureira para cumprir mandados de prisão contra integrantes de grupos criminosos responsáveis por roubos e crimes graves na região de Madureira, na zona norte do Rio. A ação conduzida pela 29ª DP (Madureira) ocorre no Complexo da Serrinha, em Vaz Lobo, e na Comunidade da Primavera, em Cavalcanti.

De acordo com as investigações, os criminosos atuavam de forma organizada e eram responsáveis por roubos de veículos, cargas, celulares e de transeuntes, além de extorsões e sequestros. Os crimes eram cometidos em Madureira, Cavalcanti, Engenheiro Leal e bairros vizinhos da zona norte do Rio.

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A investigação da 29ª DP reuniu informações de inteligência, análise de registros e monitoramento dos investigados para identificar os autores dos crimes. Com base na investigação, a polícia pediu a prisão dos investigados. Segundo a Polícia Civil, a ação desta quinta-feira tem como objetivo "retirar esses criminosos de circulação, recuperar bens e veículos subtraídos e interromper a atuação dos grupos criminosos".

As diligências contam com o apoio de equipes dos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), Especializada (DGPE), do Interior (DGPI), da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

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OPERAÇÃO ROTA SEGURA MADUREIRA/POLÍCIA CIVIL/RIO
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