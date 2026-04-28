Operação da PF mira esquema de corrupção no Porto do RJ; prejuízo é estimado em R$ 500 milhões
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A Polícia Federal (PF) realiza nesta terça-feira, 28, uma operação contra um esquema de corrupção no Porto do Rio de Janeiro. O grupo teria provocado um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 milhões aos cofres públicos.
Estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Rio e no Espírito Santo, além do afastamento dos cargos de 17 auditores fiscais e oito analistas tributários, medidas de bloqueio de bens e restrições a atividades profissionais de nove despachantes.
As investigações apontam a atuação de grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, e possível supressão de tributos.
Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro, entre outros.
São 45 mandados de busca e apreensão nos seguintes locais:
- Rio de Janeiro/RJ;
- Niterói/RJ;
- Nilópolis/RJ;
- Nova Friburgo/RJ;
- Vitória/ES.
Alvos incluem:
- residências;
- empresas;
- repartições públicas;
- alfândegas do Porto do Rio e do Galeão;
- superintendência da Receita Federal no RJ.
Medidas judiciais:
- afastamento de 17 auditores fiscais;
- afastamento de 8 analistas tributários;
- bloqueio de até R$ 102 milhões em bens;
- proibição de 9 despachantes de atuar no Porto do Rio.