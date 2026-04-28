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Operação da PF mira esquema de corrupção no Porto do RJ; prejuízo é estimado em R$ 500 milhões

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 07:47:00 Editado em 28.04.2026, 07:53:52
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A Polícia Federal (PF) realiza nesta terça-feira, 28, uma operação contra um esquema de corrupção no Porto do Rio de Janeiro. O grupo teria provocado um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 milhões aos cofres públicos.

Estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Rio e no Espírito Santo, além do afastamento dos cargos de 17 auditores fiscais e oito analistas tributários, medidas de bloqueio de bens e restrições a atividades profissionais de nove despachantes.

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As investigações apontam a atuação de grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, e possível supressão de tributos.

Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro, entre outros.

São 45 mandados de busca e apreensão nos seguintes locais:

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- Rio de Janeiro/RJ;

- Niterói/RJ;

- Nilópolis/RJ;

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- Nova Friburgo/RJ;

- Vitória/ES.

Alvos incluem:

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- residências;

- empresas;

- repartições públicas;

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- alfândegas do Porto do Rio e do Galeão;

- superintendência da Receita Federal no RJ.

Medidas judiciais:

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- afastamento de 17 auditores fiscais;

- afastamento de 8 analistas tributários;

- bloqueio de até R$ 102 milhões em bens;

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- proibição de 9 despachantes de atuar no Porto do Rio.

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