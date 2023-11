Operação Charcuterie apreende alimentos impróprios fornecidos para escolas em Rondônia

O Ministério da Agricultura apreendeu nesta quinta-feira (23) 9,8 toneladas de produtos cárneos e miúdos impróprios para o consumo e com rótulos falsos de estabelecimentos com Serviço de Inspeção Federal (SIF) e Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Conforme a pasta, em nota, os produtos eram fornecidos para as escolas estaduais do município de Porto Velho (RO). Durante a operação foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em cinco escolas.

continua após publicidade

A ação é resultado da Operação Charcuterie, deflagrada pela Polícia Civil de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Draco), que teve como alvo uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações destinadas ao fornecimento de carnes e charques para algumas das maiores escolas estaduais da cidade.