Investigação apura crimes de falsidade ideológica e falsa identidade depois que cartão de resposta e prova discursiva foram assinados

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (27), a Operação Abstenção para investigar uma suspeita de fraude no concurso público do Ministério Público da União (MPU) na Paraíba. O certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), teve suas provas aplicadas no dia 4 de maio de 2025.

De acordo com a corporação, o inquérito foi instaurado após uma candidata informar que não compareceu ao local de exame na data da aplicação, em João Pessoa (PB). Apesar da ausência relatada, foram encontrados um cartão de resposta e uma prova discursiva preenchidos em seu nome, contendo a assinatura de outra pessoa.

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A operação policial tem como foco recolher os documentos originais do concurso para tentar identificar quem efetivamente realizou a avaliação no lugar da inscrita. As diligências também buscam apontar eventuais falhas nos procedimentos de controle ou a possível participação de terceiros envolvidos na fiscalização do certame.

Segundo a Polícia Federal, ainda não há conclusões definitivas sobre a responsabilidade individual de suspeitos ou de instituições ligadas ao processo seletivo, e as investigações seguem em curso. Os envolvidos na fraude poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica e falsa identidade.