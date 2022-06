Onze apostas dividem prêmio da Quina de São João; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sorteio do concurso 5.881 foi realizado na festa de São João de Campina Grande

Foram sorteados neste sábado (25) os números da Quina de São João, com prêmio de R$ 195.945.492,96 milhões, o segundo maior da história do concurso. O sorteio do concurso 5.881 foi realizado na festa de São João de Campina Grande, na Paraíba. Onze apostas faturaram o prêmio.

continua após publicidade .

Veja as dezenas sorteadas: 35, 36, 49, 75 e 80.

O prêmio, de R$ 195.945.492,96, é o segundo maior da história do concurso. Cada uma das onze apostas ganhadoras receberá R$ 17.813.226,63.

continua após publicidade .

2.026 jogos acertaram a quadra, no valor de R$ 7.045,11. As apostas com 3 acertos ganham R$ 87,18 e com dois acertos, R$ 3,34.

Como a Mega da Virada, a Quina de São João não acumula. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o prêmio é dividido para as apostas que acertarem quatro dezenas e assim por diante.

Confira quais são os maiores prêmios da Quina de São João:

continua após publicidade .

1. R$ 204.813.741,28 em 26/6/2021 - concurso teve 8 ganhadores que levaram R$ 25.601.717,66 cada;

2. 195.945.492,96 em 25/6/2022 - concurso que foi sorteado neste sábado (25);

3. R$ 153.681.457,06 em 24/6/2019 - concurso teve 1.577 ganhadores (prêmio foi dividido entre apostas com quatro acertos) e cada uma levou R$ 97.451,78;

continua após publicidade .

4. R$ 152.585.916,25 em 27/6/2020 - concurso teve 5 ganhadores e cada um levou R$ 30.517.183,25;

5. R$ 143.106.231,12 em 24/6/2016 - concurso teve 8 ganhadores que levaram R$ 17.888.278,89 cada um.

Com informações do G1.