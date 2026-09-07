ONU alerta que IA avançada pode se tornar 'risco existencial para a humanidade'

O Alto-Comissário da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos, Volker Türk, fez críticas contundentes nesta segunda-feira, 7, ao desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e alertou para a necessidade de se estabelecer com urgência uma governança para esta tecnologia, diante da possibilidade de ela representar "um risco existencial para a humanidade".

Em discurso na 63ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, Türk defendeu que sejam tomadas medidas, "antes que seja tarde demais".

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Ele afirmou que escreverá às empresas de IA nos próximos dias para instá-las a adotar medidas imediatas para reduzir riscos. "Compartilho as preocupações de pessoas do setor de que uma IA avançada pode representar um risco existencial à humanidade. Uma IA que escapa do ambiente de teste ou chantageia desenvolvedores para impedir que seja desligada é uma IA poderosa demais. Faço aqui, hoje, um chamado a um esforço total para estabelecer garantias inquebráveis sobre segurança e proteção da IA, antes que seja tarde demais."

Em julho, a OpenAI informou que seus modelos de inteligência artificial (IA) estiveram por trás de um "incidente cibernético sem precedentes" que afetou a plataforma para desenvolvedores da Hugging Face.

Casos envolvendo outras empresas do setor, como a Anthropic e Alibaba, também foram registrados.

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Para Türk, países que hospedam IA e aqueles envolvidos em suas cadeias de suprimentos precisam se unir em torno de "linhas vermelhas acordadas". "Precisamos de verificação independente e de colaboração muito mais forte em segurança dentro do setor", defende. "Um punhado de homens tem poder quase ilimitado sobre a IA, que nos dizem repetidamente ter capacidade computacional inimaginável. Falam de liberdade, mas, olhando mais de perto, isso se revela pouco mais do que a liberdade de explorar nossos dados", acrescenta.

Em seu discurso, Türk chamou a atenção para o complexo cenário global atual e a importância de não aceitar certos discursos como destino imutável. "Vivemos uma era de extremos. Guerras devastadoras, polarização dolorosa, caos climático e mudanças tecnológicas vertiginosas fazem com que as pessoas se sintam desorientadas e até impotentes. Forças poderosas trabalham para criar e sustentar esse sentimento. Magnatas da tecnologia, populistas e interesses instalados, amplificados por câmaras de eco nas redes sociais, dizem-nos que essas tendências são inevitáveis. Na verdade, é o oposto", afirma. "A História está repleta de pessoas corajosas que agiram para resistir à opressão e exigir seus direitos", pontua.