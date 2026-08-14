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ONS abre espaço no site para acompanhamento do impacto do El Niño no País

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
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O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) lançou nesta sexta-feira, 14, uma seção especial em seu site dedicada ao El Niño 2026. A página reúne notícias e materiais informativos que mostram como o fenômeno é acompanhado e considerado no planejamento da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN).

"A seção reforça a importância da preparação, da capacidade de antecipação diante dos diferentes cenários climáticos e o compromisso do ONS de acompanhar permanentemente a evolução destas condições diante do El Niño. A resiliência climática já faz parte das prioridades estratégicas do ONS, orientando ações de gestão de riscos, agenda regulatória, planejamento e programação da operação", disse em nota o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.

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A nova seção faz parte de uma série de iniciativas promovidas pelo ONS para ampliar o debate e a disseminação de informações sobre o El Niño, fenômeno climático que tem previsão de acontecer com muita força este ano no Brasil.

Ele ocorre quando as águas do Oceano Pacífico ficam mais quentes, o que altera a circulação atmosférica em escala global, afetando o regime de ventos, chuvas e temperaturas.

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CLIMA/EL NIÑO/ENERGIA/ONS/SITE/ACOMPANHAMENTO
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