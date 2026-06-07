Ônibus que saiu de Curitiba tomba e deixa um morto na Grande Porto Alegre

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem deixou uma mulher de 69 anos morta e 11 pessoas feridas na noite deste sábado (6), na BR-290, conhecida como Freeway, no município de Glorinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O veículo, que transportava 13 passageiros, havia saído de Curitiba com destino à capital gaúcha.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 22h20. O motorista perdeu o controle da direção, fazendo com que o coletivo saísse da pista e tombasse às margens da rodovia. Dos 11 passageiros feridos, dois sofreram lesões graves, enquanto apenas uma pessoa saiu ilesa. A identidade da vítima fatal não foi divulgada pelas autoridades.

O socorro mobilizou equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária CCR ViaSul, que administraram o fluxo e o resgate no local. As vítimas foram encaminhadas para diferentes unidades de saúde da região, incluindo o Hospital Dom João Becker, em Gravataí, o Hospital de Santo Antônio da Patrulha e o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.

Com informações da Banda B