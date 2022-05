Ônibus pega fogo após passageiro fumar em banheiro

Da Redação

Em Pindoretama, no Ceará, um ônibus foi destruído após um incêndio iniciado por um passageiro nesta segunda-feira (9). De acordo com a Guanabara, empresa responsável pela viagem, o suspeito estava fumando ilegalmente no banheiro do veículo.

O veículo partiu de Fortaleza (CE) rumo a Natal (RN) com 46 passageiros. O fogo teve início às 21h57, e se espalhou pelo veículo quando ele estava a cerca de uma hora do seu destino final.

“Quando tomou ciência do sinistro, a Guanabara enviou ao local outro veículo para os passageiros seguirem viagem rumo ao seu destino final. A empresa abriu um procedimento interno para a apuração completa do sinistro e está acionando os órgãos de segurança para a identificação do responsável pelo incêndio”, diz a nota da Gunabara veiculada pela TV Verdes Mares.

A empresa ressaltou que todos os passageiros desceram e as bagagens foram retiradas a tempo. Mais de quatro mil litros de água foram utilizados para controlar o fogo.

Com informações do Metrópoles.