Ônibus invade rodoviária e avança sobre passageiros; veja

Um ônibus invadiu a plataforma de embarque e desembarque da rodoviária de Porangatu, cidade que fica no norte de Goiás, e quase atingiu as pessoas que aguardavam sentadas ou passavam pelo local.

O caso aconteceu no final da tarde dessa segunda-feira (20).

A cena foi registrada pelas câmeras de segurança do local. O veículo aproximou-se da plataforma e, apesar de não estar em alta velocidade, ultrapassou o limite e adentrou no piso do espaço de embarque da rodoviária. Assista:

Pelas imagens é possível notar que as pessoas se assustaram e muitas tiveram que se levantar às pressas para não serem atingidas. Ninguém ficou ferido. Os danos teriam sido, apenas, materiais.

O motorista não conseguiu terminar de frear o ônibus e ele só parou, depois de arrastar algumas cadeiras que estavam no local. Pessoas que presenciaram a cena disseram que o veículo estava com problemas mecânicos.

A preocupação foi maior ainda por conta da quantidade de pessoas presentes na rodoviária. Por ser um período de festas, em que muita gente viaja para passear ou visitar familiares, o terminal estava mais movimentando do que o normal. Por sorte, não passou de um susto.

