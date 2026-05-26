Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Ônibus invade casa e deixa feridos na zona oeste de SP

Escrito por Geovanna Hora e Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 08:11:00 Editado em 26.05.2026, 08:18:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um ônibus municipal colidiu com uma casa na região da Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 26. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rua Denis Chaudet, no Jardim Jaqueline, por volta das 06h20.

A corporação informou que há vítimas no local. Segundo o jornal Bom Dia SP, da TV Globo, são ao menos oito pessoas feridas. Não se sabe ainda sobre a gravidade dos ferimentos. O helicóptero Águia da PM foi acionado para o transporte de feridos. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar socorro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Procurada, a SPTrans afirmou, em nota, que o caso envolveu um ônibus da Alfa Rodobus que operava a linha 7002/10 Jardim Rosa Maria - Hospital das Clínicas e que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) apura a ocorrência. Segundo a empresa, por causa do acidente, os ônibus da linha estão sendo desviados nos dois sentidos.

Imagens do local mostram que a colisão derrubou parte da entrada do imóvel.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente ônibus SP VILA SÔNIA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV