Da Redação

Ônibus do dono da Havan é multado por estacionar em local proibido

Nesta quinta-feira (07), um ônibus que pertence ao empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, foi multado por estacionar em local proibido, na cidade de Curitiba. O “Véio da Havan”, como é conhecido na internet, protestou contra a multa emitida pela Prefeitura de Curitiba e debochou do ocorrido. As informações são da Banda B.

O ônibus estava estacionado de forma irregular na Avenida Sete de Setembro, na região do bairro Batel, próximo ao hotel onde o empresário estava hospedado, enquanto visitava lojas da sua franquia. Na sua página do Instagram, Hang afirmou que o ônibus multado estava estacionado em um local indicado por funcionários do hotel em que estava hospedado.

“Eu, da próxima vez, acho que vou vir de helicóptero, enquanto o prefeito não controlar o espaço aéreo. É impressionante o que estão fazendo com Curitiba”, protestou.

“Quero ver quantas multas vamos levar embora. […] A sociedade não pode aceitar o errado como se verdadeiro fosse. Pergunto: ‘O que a Câmara de Vereadores está fazendo para defender a sociedade? O que as entidades que representam diversos setores estão fazendo?'”, afirmou ainda.

Um vídeo registrado e compartilhado pelo jornalista Eduardo Matysiak nas redes sociais mostra o ônibus estacionado na Avenida Sete de Setembro e também o momento em que uma viatura da Superintendência de Trânsito (Setran) está no local.

Ao conversar com Luciano Hang, o jornalista afirma que o ônibus dele havia sido multado, e o empresário demonstra surpresa: “Olha só… Não é meu ônibus, é fretado”.

Em seguida, o dono da Lojas Havan chama os motoristas do veículo e os questiona sobre a infração de trânsito. Eles, então, dizem que estacionaram o ônibus em um local indicado por funcionários do hotel.

O que diz a Prefeitura de Curitiba

De acordo com matéria da Banda B, a administração da cidade de Curitiba afirmou, por meio de nota, que o ônibus foi estacionado em uma vaga de curta duração. Leia a nota na íntegra abaixo:

“Em resposta a uma solicitação de cidadão feita pelo Canal 156 de Atendimento ao Cidadão, no início da madrugada desta quinta-feira (7/4), agentes de trânsito constataram a infração de estacionamento irregular na Avenida Sete de Setembro, próximo ao número 4.646. Pela solicitação, o cidadão registrou que presenciou uma situação de eminente risco de colisão, pois o ônibus estava próximo a uma esquina e descreveu: “sem deixar um recuo e tem grandes riscos de acidente”.

O ônibus estava estacionado em desacordo com a regulamentação (vaga de curta duração), conforme sinalização no local, e foi autuado. A infração de trânsito está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conforme artigo 181, XVII.

A Superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba reforça que seguir as regras de trânsito é obrigação de todo motorista habilitado, não somente em Curitiba, mas em todo o território nacional.”

Fonte: Informações da Banda B.