Ônibus desgovernado invade restaurante e mata gerente de 33 anos em SC

Acidente ocorreu na noite de quarta-feira na BR-116; motorista e uma passageira foram levados ao hospital

Uma mulher de 33 anos morreu na noite de quarta-feira (5) após o restaurante onde trabalhava ser invadido por um ônibus, na BR-116, em Papanduva, no Planalto Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 19h na Parada Matinhos, na altura do Km 58. A vítima fatal foi identificada como Mariane de Fátima Hilko, gerente do estabelecimento.

📰 LEIA MAIS: Acidente entre dois veículos deixa mulher ferida na região central de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O veículo, que transportava 38 passageiros além do motorista, atingiu a parte frontal do prédio e prensou a funcionária contra uma mureta de proteção, provocando o rompimento parcial da parede de acesso. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar constataram a morte de Mariane ainda no local devido a múltiplas lesões traumáticas, encontrando seu corpo sob o coletivo, próximo aos destroços.

O motorista do ônibus, de 65 anos, foi socorrido dentro do restaurante apresentando abalo emocional e quadro de hipertensão arterial. Uma passageira de 62 anos também necessitou de atendimento médico após ser atingida por estilhaços de vidro no olho esquerdo. Ambos foram encaminhados ao Hospital São Sebastião para avaliação detalhada. 1 de 2 Reprodução/CBMSC Foto: Autor: Reprodução/CBMSC

2 de 2 Reprodução/CBMSC Foto: Autor: Reprodução/CBMSC

Durante a ocorrência, as guarnições focaram na estabilização do local devido ao risco de desabamento da edificação. O engenheiro civil responsável pela obra do restaurante compareceu à cena e orientou a instalação provisória de escoramentos de madeira nos pilares danificados, garantindo a segurança das equipes durante a perícia e o resgate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Após os trabalhos periciais da Polícia Científica, a concessionária Autopista Planalto Sul realizou a remoção do ônibus do interior do imóvel. A área permaneceu isolada e sob restrição de acesso até que uma nova avaliação estrutural seja concluída. As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades locais.

Foto: Reprodução/CBMSC Foto: Reprodução/CBMSC



