Ônibus de turismo com 25 jogadoras de futebol pega fogo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Houve queima parcial de 60% do ônibus

Um ônibus de turismo, com 25 jogadoras da equipe feminina de futebol de salão Polivalente, pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (1º/5), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Por volta das 7h, o motor do veículo ficou em chamas na altura do Guará 2, quando as atletas desceram para a pista.

continua após publicidade .

Houve queima parcial de 60% do ônibus, mas não houve feridos. As informações são do site Estado de Minas.

As jogadoras se deslocavam do hotel, em Taguatinga Centro, até o Aeroporto de Brasília, para pegarem voo de volta à Palmas, capital de Tocantins. Todas estão fisicamente bem, uma delas passou mal por crise ansiedade, mas foi medicada e está melhor.

Siga o TNOnline no Google News