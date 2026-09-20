Ônibus de excursão cai em ribanceira em Cruzeiro (SP) e deixa seis mortos; criança está entre as vítimas

Subiu para seis o número de mortos no acidente envolvendo um ônibus de excursão que transportava romeiros de Minas Gerais para Aparecida, no interior de São Paulo. O veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de profundidade na manhã deste domingo (20), na Rodovia Doutor Avelino Júnior, na cidade de Cruzeiro, trecho próximo à divisa entre os dois estados. Entre as vítimas fatais estão três homens, duas mulheres e uma criança de aproximadamente 10 anos. Cinco pessoas faleceram ainda no local da tragédia, enquanto uma mulher teve o óbito confirmado após dar entrada na Santa Casa de Cruzeiro.

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Os passageiros haviam saído da região de Lavras e Itumirim, no sul de Minas Gerais, por volta das 22h de sábado, em uma viagem com destino ao Santuário Nacional. Para socorrer os sobreviventes, foi montada uma grande operação envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que encaminharam os feridos para unidades de saúde da região, incluindo as Santas Casas de Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena.

O motorista do ônibus, que também é proprietário da empresa Botelhos Viagens, responsável pelo trajeto, sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que atestou negativo para o consumo de álcool.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sob investigação. O tenente Vinícius de Souza Rocha, comandante de pelotão da Polícia Militar Rodoviária, informou que o motorista perdeu o controle da direção por motivos que serão esclarecidos pelo trabalho da perícia, que já realizou os primeiros levantamentos no local.

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A polícia também trabalha na checagem da documentação do condutor e do veículo, para confirmar se a empresa possuía as licenças necessárias para o transporte interestadual de passageiros. Em nota, o Governo de São Paulo lamentou o acidente e informou que o trânsito fluiu temporariamente no sistema pare e siga durante o resgate, sem a formação de congestionamentos significativos.