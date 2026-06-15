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Ônibus com delegação esportiva capota e deixa mortos e feridos no Ceará

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo e Redação Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 11:09:00 Editado em 15.06.2026, 11:19:30
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Um acidente envolvendo um ônibus, que transportava integrantes de uma delegação esportiva, deixou pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira, 15, na CE-187, nas proximidades do Distrito de Santa Teresa, no município de Tauá, no interior do Ceará. O número de vítimas fatais está sendo contabilizado, assim como de feridos. Segundo a rádio CBN com base nas informações do Corpo de Bombeiros, sete pessoas morreram e ao menos 30 ficaram feridas.

Pessoas feridas no acidente foram encaminhadas para atendimento em hospitais da região. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, algumas delas ficaram presas nas ferragens.

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Ainda conforme informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas faziam parte de uma delegação esportiva.

"Segundo informações repassadas aos órgãos de emergência, o veículo transportava integrantes de uma delegação esportiva e demais ocupantes, totalizando mais de 40 passageiros", disse a corporação.

Os passageiros tinham participado de um torneio esportivo em Sobral e estavam retornando para Juazeiro do Norte.

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Equipes de resgate foram acionadas ao local pouco antes das 4 horas da manhã. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

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