Ônibus com 40 romeiros tomba no Ceará, deixando dois mortos e vários feridos

De acordo com as equipes de resgate, a gravidade do acidente foi tamanha que algumas das vítimas sofreram amputações de membros

Um grave acidente com um ônibus que transportava mais de 40 romeiros deixou duas pessoas mortas e vários feridos na manhã deste sábado (04), na rodovia CE-456, em Canindé, no interior do Ceará. O veículo tombou na localidade de Juá, na zona rural do município, após o motorista perder o controle da direção e sair da pista, segundo relatos de testemunhas ao Corpo de Bombeiros.

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O impacto do tombamento foi violento e fez com que diversos passageiros, incluindo crianças, ficassem presos às ferragens da estrutura do ônibus.

De acordo com as equipes de resgate, a gravidade do acidente foi tamanha que algumas das vítimas sofreram amputações de membros. Os sobreviventes resgatados receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para o Hospital Regional São Francisco, localizado em Canindé. Até o momento, não há uma lista oficial com a identidade dos passageiros ou o estado de saúde atualizado dos feridos.

Para atender à ocorrência, foi montada uma grande operação de socorro que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros das cidades de Canindé, Baturité e Quixadá, que atuaram diretamente no desencarceramento e salvamento das vítimas. Em nota oficial, a corporação informou que os trabalhos continuam em andamento e que o número exato de feridos e o estado de saúde dos envolvidos ainda estão sendo apurados.

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Foto: Reprodução/X Foto: Reprodução/X

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Segundo acidente em menos de um mês

Esta tragédia acende um alerta nas estradas cearenses por se tratar do segundo acidente de ônibus com mortes registrado no estado em menos de 30 dias. No último dia 15 de junho, um ônibus que transportava um time de basquete de Juazeiro do Norte tombou na rodovia CE-187, em Tauá, deixando sete atletas mortos e mais de 30 feridos que retornavam de um torneio em Sobral. Na ocasião, o motorista alegou ter perdido o controle ao desviar de um animal na pista. A Polícia Civil do Ceará, que ainda investiga a dinâmica do acidente anterior, iniciará as apurações para determinar as causas do tombamento deste sábado.