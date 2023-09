Ônibus cai em vão de viaduto e deixa ao menos 30 passageiros feridos

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas após um ônibus de turismo cair no vão de um viaduto na madrugada deste domingo (17) em Campinas (SP). O veículo trafegava pela Rodovia SP-340, quando o condutor perdeu o controle e o ônibus acabou invadindo o canteiro central.

De acordo com informações apuradas pelo G1, a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo atingiu uma placa de sinalização e, em seguida, acabou caindo no vão do viaduto. O acidente aconteceu por volta das 3h, quando o ônibus transitava no sentido Campinas a Jaguariúna (SP). O veículo foi retirado do local do acidente por volta das 10h deste domingo.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o ônibus estava com lotação máxima, com 44 pessoas. Três delas ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital de Clínicas da Unicamp. As demais vítimas foram socorridas para o Hospital Padre Anchieta, em Campinas, para o Hospital Municipal de Jaguariúna e para a UPA da cidade.

A Prefeitura de Jaguariúna informou que 10 pacientes foram socorridos para o pronto socorro do hospital municipal do município, e que dois passam por cirurgia. Um deles é o motorista do ônibus, que teve fratura exposta. Seis vítimas tiveram alta e quatro aguardam exames ou reavaliação. Outros 7 pacientes foram socorridos para a UPA de Jaguariúna. Três deles aguardam resultado de tomografia ou reavaliação.

