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Ônibus atinge asa de Boeing 737 durante embarque no Aeroporto de Guarulhos

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um Boeing 737 Max 8 da Gol foi atingido por um ônibus durante o embarque de passageiros na manhã desta quarta-feira, 19, no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O avião seria utilizado no voo G3 7480, com destino a Assunção, no Paraguai.

Segundo a companhia, o avião teve a ponta da asa esquerda atingida por um ônibus da administradora do aeroporto antes da decolagem. "Em razão da ocorrência, uma outra aeronave foi designada para o voo", informou a Gol, acrescentando que as medidas adotadas tiveram como prioridade a segurança da operação.

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Imagens divulgadas por passageiros nas redes sociais mostram a aeronave já após o incidente, com a ponta da asa esquerda sobre o ônibus que atingiu o avião.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, confirmou que um veículo operacional teve contato com uma aeronave durante uma manobra no pátio.

"Após a ocorrência, a aeronave foi retirada de operação para inspeção e manutenção, conforme os protocolos de segurança", afirmou a concessionária.

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ASA avião colisão GOL ônibus
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