ONGS pedem multa de R$ 1 milhão à CBF por maus-tratos de gato no Catar

Um grupo de Organizações Não Governamentais (ONGs) em parceria com o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal entrou com uma ação na Justiça contra a CBF por maus-tratos a um gato durante coletiva na Copa do Mundo do Catar. (Veja vídeo abaixo).

As ONGs pedem uma retratação pública da CBF e multa no valor de R$ 1 milhão.

A ação ocorre em resposta a maneira como um assessor da confederação retirou um gato que estava em cima da bancada durante uma coletiva de imprensa da seleção no dia 7 de dezembro. O animal estava na sala de imprensa do estádio Grand Hamad, onde o Brasil treinava no Catar, desde o início da entrevista de Vini Junior. Porém, após cerca de meia hora, o felino decidiu subir na mesa, para surpresa de todos. Assista:

"Ajuizamos uma Ação Civil Pública em parceria com outras ONGS pedindo uma retração pública da CBF, administração de curso de direito dos animais para os funcionários da CBF além da condenação a título de dano moral coletivo no valor de 1 milhão de reais", afirmou Fórum em uma rede social.



Segundo o Fórum, em caso de condenação, o valor da multa será encaminhado "para um fundo onde será usado para benefício da coletividade".

'Maldição do gato'

Nas redes sociais a ação gerou crítica e os internautas, inclusive, atribuíram a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final pela Croácia a um "azar" que foi gerado pela forma que o gato foi retirado da bancada.

fonte: Reprodução

"Gato que o apelido dele é 'hexa' deita na mesa de uma coletiva de empresa. O cara da cbf pega o gato (hexa) da pior forma possível e solta no alto e todo mundo fica chocado na coletiva. Dois dias depois, Brasil perde para Croácia e perde a chance de ganhar o hexa", afirmou um internauta.

Com informações do G1.



