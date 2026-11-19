Um grupo de cerca de 20 indígenas Awá, que vivem em isolamento, apareceu em um posto da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) localizado na Terra Indígena Araribóia, no Maranhão, e fez contato com indígenas guajajara, da aldeia Tawari. A Funai informou que acompanha a situação e instalou um comitê de crise.

É a primeira vez na história recente que os indígenas isolados fazem contato.

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A Terra Indígena Araribóia abriga 10.318 indígenas dos povos Awá e Guajajara, distribuídos em 150 aldeias. Homologada em 1990, a maior parte de seu território de 413 mil hectares encontra-se sobreposta ao município de Amarante. Contudo, em menor proporção, há áreas da TI que alcançam os municípios maranhenses de Bom Jesus das Selvas, Arame, Buriticupu, Santa Luzia e Grajaú.

A Funai afirmou ainda que todas as medidas adotadas seguem os protocolos técnicos e legais da política brasileira de proteção aos povos indígenas isolados.

O encontro, ocorrido na segunda-feira, 16, despertou preocupação devido à magreza de alguns de seus integrantes, informou a ONG Survival International. Os guajajara distribuíram inhame aos Awá, que permaneceram na comunidade por pouco tempo antes de retornarem à floresta.

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O encontrou foi gravado pelos guajajaras e divulgado pelo perfil oficial da terra indígena Araribóia no Instagram. Nas imagens, um grupo de crianças, mulheres e homens aparece, alguns segurando arcos e flechas longas.

A ONG Survival International alertou que, embora sejam caçadores e coletores experientes, seu território tem sido cada vez mais invadido, "o que poderia explicar por que procuraram comida", alertou a ONG.

"O estado físico de alguns integrantes, especialmente das crianças e dos idosos, gerou preocupação entre os moradores, que relataram sinais evidentes de emagrecimento acentuado", afirmou a Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão (Coapima).

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A Coapima alertou sobre os riscos que um contato não planejado acarreta para esses povos, "principalmente pela exposição a doenças" contra as quais eles têm poucas defesas "e outras ameaças à sua integridade".

A entrada de autoridades, instituições e organizações na reserva foi proibida a pedido dos caciques e dos moradores da terra indígena Araribóia. "Estamos diante de um momento muito importante e delicado. A entrada de pessoas de fora pode representar um grande risco de contaminação, colocando um perigo a saúde e a vida desses povos", alertou.