Onda ultrapassa faixa de areia, arrasta pessoas e deixa 8 feridos

Uma câmera de segurança registrou um fenômeno assustador nessa quinta-feira (28) em Ventura, na Califórnia, Estados Unidos. Uma forte onda ultrapassou a faixa de areia e invadiu uma avenida, onde arrastou pessoas e deixou feridos. (Assista abaixo)

Por meio das imagens do circuito de monitoramento, é possível ver o momento em que a água avança contra o espaço, que abrigava várias pessoas. Assim que os pedestres notam a aproximação da onda, começam a correr desesperados. Contudo, alguns deles foram arrastados pela água. ]

As autoridades locais informaram à imprensa que oito pessoas foram levadas para hospitais.

Assista:

O que provocou a onda?

Especialistas apontam que o fenômeno foi causado por tempestades que atingem o Oceano Pacífico. Com isso, ondas fora do comum começam a atingir o litoral do país norte-americano.

Previsões meteorológicas apontavam que para esta sexta-feira (29) havia a possibilidade de ondas ainda mais fortes serem registradas. Por conta disso, as autoridades de Ventura emitiram um alerta e fecharam as praias, a fim de zelar pela segurança da população.

