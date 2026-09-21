Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
VEJA O VÍDEO

Onda gigante invade comércios e arrasta barcos após tsunami meteorológico em SC

Mar avançou rapidamente na Praia do Cardoso, invadindo comércios e ranchos de pesca; especialistas descartam risco de novos eventos nos próximos dias

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Um tsunami meteorológico atingiu a Praia do Cardoso, em Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, provocando o avanço rápido do mar sobre a faixa de areia na manhã desta segunda-feira (21). A força da água invadiu estabelecimentos comerciais, destruiu ranchos de pesca e causou diversos prejuízos na região. O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil estadual após análises de dados de radares, satélites e marégrafos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Porsche perde o controle, roda e invade gramado no trevo de Cambira

De acordo com a nota emitida pelo meteorologista Caio Guerra, da Defesa Civil, a elevação repentina do nível do mar ocorreu por volta das 6h, impulsionada por uma linha de instabilidade que provocou rajadas intensas de vento entre 60 km/h e 90 km/h. A combinação do vento forte com variações na pressão atmosférica empurrou a água em direção à costa, cenário registrado por câmeras de segurança e equipamentos de medição nas cidades de Imbituba e Laguna.

Onda gigante invade comércios e arrasta barcos após tsunami meteorológico em SC
AutorO fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil estadual - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

A violência da onda causou estragos visíveis ao longo da orla. A água quebrou portas de vidro de restaurantes, arrastou móveis e recolheu embarcações e redes de pesca. Relatos de moradores e pescadores locais indicam que o mar recuou significativamente pouco antes da chegada do tsunami meteorológico. Os impactos foram sentidos além de Laguna: em Jaguaruna, a água invadiu vias públicas, e na prainha do Farol de Santa Marta, a estrutura do muro de uma igreja local foi derrubada. Em Içara, a mesma frente de instabilidade provocou queda de granizo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diferente dos tsunamis convencionais — que são causados por tremores de terra no oceano e possuem poder destrutivo significativamente maior —, o tsunami meteorológico é originado por fatores atmosféricos, como o deslocamento rápido de nuvens carregadas e ventos intensos sobre a superfície marítima, o que torna sua previsão bastante complexa.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apesar do susto e dos danos materiais, a Defesa Civil informou que o fenômeno é extremamente raro e descartou o risco de novos episódios do tipo nos próximos dias. A entrada de uma massa de ar frio e seco na região deve estabilizar o tempo e inibir a formação de novas linhas de instabilidade sobre o oceano. O Litoral Sul catarinense, no entanto, permanece sob alerta para temporais isolados, chuva intensa, granizo e ventos fortes, com risco moderado a alto para alagamentos e destelhamentos até a consolidação da massa de ar seco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Defesa Civil fenômeno meteorológico NOTÍCIAS Santa Catarina Tsunami
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV