Onda gigante invade comércios e arrasta barcos após tsunami meteorológico em SC





Um tsunami meteorológico atingiu a Praia do Cardoso, em Laguna, no Litoral Sul de Santa Catarina, provocando o avanço rápido do mar sobre a faixa de areia na manhã desta segunda-feira (21). A força da água invadiu estabelecimentos comerciais, destruiu ranchos de pesca e causou diversos prejuízos na região. O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil estadual após análises de dados de radares, satélites e marégrafos.

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De acordo com a nota emitida pelo meteorologista Caio Guerra, da Defesa Civil, a elevação repentina do nível do mar ocorreu por volta das 6h, impulsionada por uma linha de instabilidade que provocou rajadas intensas de vento entre 60 km/h e 90 km/h. A combinação do vento forte com variações na pressão atmosférica empurrou a água em direção à costa, cenário registrado por câmeras de segurança e equipamentos de medição nas cidades de Imbituba e Laguna.

O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil estadual - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil estadual - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

A violência da onda causou estragos visíveis ao longo da orla. A água quebrou portas de vidro de restaurantes, arrastou móveis e recolheu embarcações e redes de pesca. Relatos de moradores e pescadores locais indicam que o mar recuou significativamente pouco antes da chegada do tsunami meteorológico. Os impactos foram sentidos além de Laguna: em Jaguaruna, a água invadiu vias públicas, e na prainha do Farol de Santa Marta, a estrutura do muro de uma igreja local foi derrubada. Em Içara, a mesma frente de instabilidade provocou queda de granizo.

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Diferente dos tsunamis convencionais — que são causados por tremores de terra no oceano e possuem poder destrutivo significativamente maior —, o tsunami meteorológico é originado por fatores atmosféricos, como o deslocamento rápido de nuvens carregadas e ventos intensos sobre a superfície marítima, o que torna sua previsão bastante complexa.

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Apesar do susto e dos danos materiais, a Defesa Civil informou que o fenômeno é extremamente raro e descartou o risco de novos episódios do tipo nos próximos dias. A entrada de uma massa de ar frio e seco na região deve estabilizar o tempo e inibir a formação de novas linhas de instabilidade sobre o oceano. O Litoral Sul catarinense, no entanto, permanece sob alerta para temporais isolados, chuva intensa, granizo e ventos fortes, com risco moderado a alto para alagamentos e destelhamentos até a consolidação da massa de ar seco.