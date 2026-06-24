Onda de frio congelante atinge SC e faz termômetros despencarem para -9,1°C; veja fotos

Santa Catarina registrou nesta quarta-feira o dia mais frio do ano, com temperaturas negativas contabilizadas em pelo menos 22 municípios e formação de geada ampla que transformou a paisagem local. A menor temperatura do estado foi constatada em Bom Jardim da Serra, onde os termômetros despencaram para -9,1°C no início da manhã, segundo dados consolidados pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

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O frio intenso ocorreu justamente no dia em que a Seleção Brasileira entra em campo pela terceira vez nesta Copa do Mundo, gerando registros curiosos de moradores, como uma camisa amarela da seleção que congelou completamente ao ar livre em Urubici, município que marcou -5,9°C.

A onda de ar polar causou o congelamento de diversos itens cotidianos e afetou a rotina nas cidades do interior. Em Urupema, reconhecida como a Capital Nacional do Frio, a mínima atingiu -8,3°C, intensidade suficiente para cobrir de gelo a lataria de veículos de reportagem. Já em São Joaquim, os termômetros bateram -4,3°C, impedindo que torcedores utilizassem agasalhos deixados expostos ao relento, enquanto em Bom Jardim da Serra até mesmo vestimentas tradicionais, como as bombachas, congelaram com o sereno. O cenário de congelamento também se repetiu no Meio-Oeste, onde Fraiburgo registrou -3,4°C e moradores relataram água congelada diretamente nas torneiras das propriedades rurais.

O fenômeno meteorológico avançou de forma abrangente por outras regiões do território catarinense, levando marcas geladas ao amanhecer de áreas tradicionalmente menos extremas. No Oeste do estado, a cidade de Maravilha anotou uma mínima de -1,7°C, ao passo que o município de Rancho Queimado, localizado na Grande Florianópolis, registrou -0,6°C conforme a medição oficial da Epagri/Ciram, órgão responsável pelo monitoramento climático local. Ao amanhecer, o acúmulo de gelo cobriu de branco a vegetação, os gramados, os telhados das residências e as margens das estradas, modificando completamente o panorama visual da região serrana. Veja fotos:

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Além das localidades mais afetadas, a Defesa Civil do Estado apontou marcas severas em uma série de outros municípios que ficaram abaixo de zero na mesma manhã.

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