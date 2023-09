Onda de calor: 9 Estados estão sob alerta vermelho de grande perigo com riscos à saúde

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Redação (via Agência Estado)

A onda de calor que atinge grande parte do País nesta última semana de inverno fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta vermelho de grande perigo com risco à saúde aos moradores de nove Estados. O aviso é válido até as 18h de domingo, 24. Há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Paraná São Paulo Minas Gerais Mato Grosso do Sul Mato Grosso Tocantins Goiás Pará Rio de Janeiro Na cidade de São Paulo, por exemplo, uma grande massa de ar quente e seco vai ganhar força e deve permanecer até o domingo. A expectativa é de novos recordes de temperatura máxima. Em contrapartida, os índices de umidade estarão em declínio, abaixo dos 30%. A quinta-feira, 21, terá predomínio de sol e poucas nuvens. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16°C na madrugada e a máxima de 32°C à tarde. A sexta-feira, 22, será ensolarada e quente. Mínima de 18°C e máxima de 33°C.

Beba bastante líquido Atividades físicas não são recomendadas Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia Use hidratante para pele e umidifique o ambiente Se necessário, acione a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193)