Onça se esconde em banheiro de escola e mobiliza bombeiros

Uma escola de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, recebeu uma visita inusitada, na manhã deste sábado (21): uma onça parda.

Segundo os militares, a presença do animal foi percebida no momento em que era realizada uma atividade recreativa na quadra da escola, localizada no bairro Parque Santo Antônio. A fera estava escondida em um banheiro. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 11h. Para ajudar na captura e na sedação, a Polícia Militar de Meio Ambiente também foi acionada.



Por volta das 12h, os bombeiros informaram que conseguiram confinar o animal no vestiário em segurança. Cerca de duas horas depois, a captura foi realizada.

Os militares e os veterinários estão avaliando qual será a destinação do animal. De acordo os bombeiros, aparentemente, a onça está saudável e sem ferimentos.

As informações são do G1.