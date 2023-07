Onça-pintada sobe ribanceira com jacaré na boca; vídeo impressiona

Um registro feito pelo pescador profissional Rudinei Ires de Jesus, conhecido como Tunder, está ganhando as redes sociais. Ele gravou o momento exato em que uma onça-pintada sobe uma ribanceira às margens de um rio de Corumbá, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, com um jacaré na boca. O que impressiona é que o réptil chega a ser maior que o felino, como mostram as imagens. (Assista abaixo)

O pescador profissional conversou com a imprensa e afirmou que já até se tornou comum observar cenas como essa. “Estava com o meu irmão no barco, e vimos a onça com o jacaré na boca. Quase toda semana a gente vê uma cena dessas”, disse ele em uma entrevista ao site G1.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a onça-pintada segurando firmemente o jacaré pelo pescoço. Inclusive, o enorme réptil não esboça reação alguma.

O registro acaba quando o animal se embrenha na mata e desaparece do olhar do pescador, que estava em uma embarcação no rio.



Assista:

