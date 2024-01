Onça-pintada escala parede de recinto e assusta visitantes; veja vídeo

Visitantes do Zoológico de Brasília levaram um grande susto na última quinta-feira (28) após uma onça-pintada escalar a parede do recinto onde fica e ficar frente a frente com eles. Um vídeo do episódio circula as redes sociais. (Assista abaixo)

Por meio das imagens, é possível ver o felino olhando para cima, observando as pessoas - que faziam vídeos e fotos do animal. Então, o predator escalou rapidamente a parede e ficou próximo dos visitantes. A onça e os humanos ali presentes ficaram separados apenas por grades de contenção.

O animal, então, colocou as patas entre as grades de contenção e ficou observando os visitantes por alguns segundos. Um segurança interveio e a onça desceu.

Assista:

O Zoológico de Brasília se manifestou sobre o caso através de uma nota. A administração do local alega que não houve risco ao público. O zoológico afirma ainda que novas barreiras físicas serão colocadas no local e que uma cerca elétrica foi instalada na sexta-feira (29).



Veja a nota na íntegra:

"É com o compromisso de transparência e segurança que o Zoológico de Brasília comunica à população sobre o recente incidente envolvendo uma onça-pintada nessa quinta-feira (28/12).



Informamos que a onça não saiu do recinto. O que ocorreu foi uma aproximação do animal da grade de contenção superior e não houve risco para os visitantes.

O Zoológico está tomando medidas imediatas para garantir a segurança de todos. Além dos mecanismos de segurança já existentes, o Zoológico de Brasília informa que a nova barreira começará a ser instalada a partir da próxima semana. A visitação no local está mantida porque foi colocada a cerca elétrica, como uma medida paliativa, que não oferece riscos aos animais e aos visitantes.​ A cerca elétrica foi instalada sexta-feira (29).

Reiteramos que a equipe especializada do Zoológico está monitorando de perto o comportamento dos animais e mantendo a vigilância constante para assegurar a integridade de todos. A segurança e o bem-estar dos visitantes e animais são prioridades absolutas.

Agradecemos a compreensão da comunidade e reafirmamos nosso compromisso com a preservação da vida selvagem e a experiência segura e educativa que oferecemos a todos que nos visitam.

O segurança do Zoológico de Brasília agiu com prontidão ao tentar impedir a aproximação da onça da grade de segurança. Sua ação reflete o compromisso com a segurança dos visitantes. Embora a onça tenha eventualmente decidido descer por conta própria, a intervenção do segurança demonstra a importância da vigilância constante próxima aos recintos, onde o cuidado com a interação entre animais e público é essencial para garantir um ambiente seguro e harmonioso para todos."

