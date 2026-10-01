Onça-pintada de zoo brasileiro entra para o Guinness como a mais velha do mundo em cativeiro

Ao atingir os 25 anos e 90 dias de idade em 9 de junho deste ano, a onça-pintada Guardião, que vive no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus, se tornou a onça-pintada mais velha do mundo em cativeiro, de acordo com o Guinness World Records, autoridade global que cataloga e verifica recordes mundiais.

Segundo o Exército Brasileiro, responsável pelo CIGS, a longevidade de Guardião é considerada uma façanha para a espécie, uma vez que a expectativa de vida normal de uma onça-pintada é de cerca de 10 a 15 anos. O macho de onça-pintada nasceu em março de 2001 no município de Tabatinga (AM). O felino só chegou ao zoológico do CIGS em 7 de agosto de 2007, onde permanece sob os cuidados da equipe técnica da instituição desde então.

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Para o CIGS, a longevidade do Guardião está associada a uma rotina de manejo e cuidados individualizados que considera as características de um animal idoso. De acordo com a Primeiro-Tenente Eliane Carvalho, bióloga do CIGS, a manutenção da saúde e do bem-estar do felino envolve uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais veterinários, bióloga e tratadores responsáveis pelo manejo, alimentação, cuidados, enriquecimento ambiental e acompanhamento diário do animal.

Por conta do desgaste natural da dentição do animal, a alimentação do Guardião é cuidadosamente planejada e adaptada às suas necessidades. Segundo o CIGS, o animal recebe suplementação voltada à proteção das articulações, e o acompanhamento veterinário é realizado de forma periódica.

Devido à idade avançada, a equipe procura minimizar procedimentos que possam representar riscos desnecessários e realiza parte das avaliações sem a necessidade de contenção química. "Mesmo aos 25 anos, Guardião é saudável e mantém comportamentos característicos da espécie, como caminhar pelo recinto, nadar e utilizar estruturas elevadas", escreveu a instituição.

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Para o Exército brasileiro, a conquista transforma Guardião em um importante símbolo do zoológico do CIGS e da fauna amazônica, além de "evidenciar o compromisso do Exército Brasileiro com a preservação ambiental, com a proteção da biodiversidade e com a valorização do patrimônio natural da Amazônia", disse.