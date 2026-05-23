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Onça-parda é registrada rondando condomínio de ranchos no interior de SP

Animal não demonstrou agressividade e retornou à natureza sozinho

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 20:57:33 Editado em 23.05.2026, 20:57:29
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Onça-parda é registrada rondando condomínio de ranchos no interior de SP
Autor Onça parda foi registrada por imagens de monitoramento - Foto: Reprodução

Uma onça-parda foi registrada por câmeras de segurança enquanto circulava por um condomínio de ranchos em Novo Horizonte (SP), na madrugada desta sexta-feira (22). As imagens captadas no Condomínio Lagoa das Graças mostram o felino se aproximando do portão de saída e, logo em seguida, deixando o local tranquilamente. Como o animal retornou sozinho para o seu habitat natural, a Polícia Ambiental não precisou ser acionada nesta ocorrência.

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Apesar da visita pacífica, a presença da espécie já é conhecida na região. De acordo com o presidente do condomínio, Josimar Pereira da Silva, há suspeitas de que duas onças vivam nas proximidades, possivelmente uma mãe ensinando o seu filhote a caçar. Os moradores relatam que os felinos já foram avistados tanto durante o dia quanto no período noturno e possuem um histórico de ataques a animais de criação das propriedades, como potros e galinhas. Contudo, a vizinhança ressalta que os predadores nunca representaram qualquer tipo de perigo aos seres humanos.

Em situações anteriores, a Polícia Ambiental chegou a ser chamada pelos moradores para averiguar a circulação dos felinos. No entanto, a grande extensão do terreno de mata no entorno dificultou o trabalho das equipes, e as onças nunca foram localizadas. Os registros em vídeo do flagrante desta madrugada foram cedidos à reportagem da TV TEM.

Com informações do g1

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animais silvestres Banho de natureza condominio NOVO HORIZONTE Onça parda Polícia Ambiental segurança urbana
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