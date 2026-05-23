Onça-parda é registrada rondando condomínio de ranchos no interior de SP

Uma onça-parda foi registrada por câmeras de segurança enquanto circulava por um condomínio de ranchos em Novo Horizonte (SP), na madrugada desta sexta-feira (22). As imagens captadas no Condomínio Lagoa das Graças mostram o felino se aproximando do portão de saída e, logo em seguida, deixando o local tranquilamente. Como o animal retornou sozinho para o seu habitat natural, a Polícia Ambiental não precisou ser acionada nesta ocorrência.

-LEIA MAIS: Caixa eleva para R$ 320 milhões estimativa de prêmio da Mega 30 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar da visita pacífica, a presença da espécie já é conhecida na região. De acordo com o presidente do condomínio, Josimar Pereira da Silva, há suspeitas de que duas onças vivam nas proximidades, possivelmente uma mãe ensinando o seu filhote a caçar. Os moradores relatam que os felinos já foram avistados tanto durante o dia quanto no período noturno e possuem um histórico de ataques a animais de criação das propriedades, como potros e galinhas. Contudo, a vizinhança ressalta que os predadores nunca representaram qualquer tipo de perigo aos seres humanos.

Em situações anteriores, a Polícia Ambiental chegou a ser chamada pelos moradores para averiguar a circulação dos felinos. No entanto, a grande extensão do terreno de mata no entorno dificultou o trabalho das equipes, e as onças nunca foram localizadas. Os registros em vídeo do flagrante desta madrugada foram cedidos à reportagem da TV TEM.

Com informações do g1