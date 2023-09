OMS recomenda consumo de margarina em vez manteiga; entenda

Siga o TNOnline no Google News

A manteiga e a margarina não dividem apenas o espaço nas prateleiras, como também a opinião das pessoas sobre qual opção seria a mais vantajosa à saúde. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou a substituição de manteiga e derivados de animais por óleos vegetais. Essa recomendação acaba, inclusive, refletindo sobre o consumo da manteiga em relação à margarina.

Isso se deve pois, antigamente, a composição da margarina contava com a presença de gordura trans, devido ao processo de hidrogenação industrial. Entretanto, a Anvisa, por meio da Resolução RDC 632/2022, restringiu o uso desse tipo de gordura, principalmente pelos riscos à saúde.

Dessa forma, a composição da margarina, atualmente, não contém mais esse tipo de gordura. A nova configuração da margarina conta com a presença de gorduras insaturadas com adição de fitoesteróis, sendo, portanto, mais vantajosa à saúde. A gordura insaturada representa o tipo de gordura saudável, enquanto os fitoesteróis apresentam efeito antioxidante no organismo.

A manteiga, por sua vez, continua com alto teor de gorduras saturadas, já que conta com creme de leite como principal ingrediente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive, já alerta quanto ao consumo desse tipo de gordura pelos seus riscos à saúde cardiovascular.

Além disso, estudos recentes analisaram ambas as composições e as conclusões apontam que a margarina pode, sim, ser considerada superior à manteiga, no valor nutricional.

A nutricionista Thaiz Brito alerta que, independente de boa ou ruim, a ingestão de gorduras deve ser controlada, sempre. Portanto, seja a manteiga ou margarina, o ideal é que seja consumido em baixas quantidades.

Fonte: Metrópoles.

